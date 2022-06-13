Emma Raducanu : se libérer de la perfection

Jouer au niveau mondial peut laisser penser qu'il n'y a pas de place pour les erreurs. Mais Emma Raducanu sait bien que la perfection n'existe pas. Pour vraiment progresser, il faut lâcher prise et sauter à pieds joints dans l'inconnu.

Pour ce nouvel épisode de « Sur quoi tu travailles ? », nous avons rencontré la meilleure joueuse de tennis professionnelle de Bromley : Emma Raducanu. Pour l'occasion, elle nous a emmenés sur le court de tennis où elle a tapé ses premières balles et nous a raconté comment elle a commencé à vouloir être la meilleure. « J'étais vraiment une petite perfectionniste. Si je ne renvoyais pas la balle au bon endroit, ça me rendait folle. »

Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et elle a compris que la perfection n'était pas une fin en soi. Pour progresser, il faut traverser beaucoup de hauts et de bas. C'est ce qui nous permet d'atteindre nos objectifs. « Je pense vraiment que mon état d'esprit (perfectionniste) a contribué au moindre de mes résultats… (mais) apprendre à lâcher prise m'a aidée à me rapprocher de la personne que je voulais être et de celle que je suis aujourd'hui ».