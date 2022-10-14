Une sélection de récits de Rebel Girls
Ellen Ramasedi
Toujours en action, Ellen Ramasedi savait pertinemment qu'elle pourrait atteindre tous les objectifs qu'elle s'était fixés. Découvrez comment sa passion du saut en longueur, de la danse et du netball la pousse aujourd'hui à aider les filles du monde entier à faire du sport.
Ellen Ramasedi. Sportstec, sud-africaine. Née le 16 février 1989. Illustration par Cecilia Puglesi.
Quand Ellen était petite, elle ne tenait pas en place. Elle jouait au netball, faisait de la danse et du saut en longueur. Toujours en en train de bouger ! Sa matière préférée à l'école, c'était le sport.
Ellen pensait depuis longtemps qu'un jour, elle devrait dire adieu à ses journées passées à s'entraîner au saut en longueur et troquer ses dures heures de répétition de danse pour un parcours plus traditionnel. Devenir comptable, peut-être. Mais plus elle grandissait, plus elle cherchait des moyens de continuer à pratiquer sa passion après l'école. Qu'allait-elle devenir ? Athlète professionnelle ? Arbitre ? Journaliste de sport ?
« C'est ta vie. Tu peux réussir n'importe quoi, avec de la détermination. »
Un jour, pendant un match de netball de quartier, Ellen a une révélation. Je pourrais aider les autres filles à aimer le sport autant que moi !
Ellen savait que beaucoup de filles n'aiment pas le sport par principe. Elles ont peur de ne pas être assez douées pour participer. Ellen était convaincue de pouvoir redonner confiance aux filles à travers le sport. Elle décide alors de devenir coach de netball dans sa communauté.
Pendant les matchs, du bord du terrain, Ellen encourageait ses joueuses.
Bien attrapé ! Très belle passe ! disait-elle tandis que ses athlètes suivaient les règles précises du netball : courir partout sur le terrain, s'arrêter une fois la balle attrapée, viser avec précision pour marquer le point et avancer dans le match.
Progressivement, de plus en plus de filles ont pu découvrir qu'elles pouvaient être douées en sport, à l'instar de Coach Ellen. Ellen ne voulait pas arrêter cette mission primordiale. Elle rejoint donc Sportstec, une association qui aide les athlètes féminines à s'affirmer. Elle travaille désormais avec des éducateurs et des éducatrices pour créer des programmes d'éducation physique qui aident les filles à s'épanouir.
Tous les jours, elle se sent fière de son travail et fière d'elle-même, pour avoir su mettre sa vraie passion au centre de sa vie.