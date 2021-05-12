Nouvelles icônes : Dina Asher-Smith

Dès le début de sa carrière, la sprinteuse Dina Asher-Smith a appris à ne plus courir après l’inaccessible. Désormais, cette championne du monde de sprint bat plus que des records : elle démantèle les perceptions séculaires autour du fait d’être une femme dans le sport en parlant de ces choses que les femmes ne faisaient que chuchoter. Nous nous sommes assis avec Dina pour discuter de son désir de devenir un nouveau type de modèle, un modèle qu’elle aurait aimé avoir lorsqu'elle était une jeune fille.