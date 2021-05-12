Nouvelles icônes : Dina Asher-Smith

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Dina Asher-Smith
Les seins. Les crampes. Les règles. Des sujets tabou ? Pas pour Dina Asher-Smith. Découvre comment elle fait évoluer les mentalités pour la nouvelle génération d’athlètes féminines.
Dès le début de sa carrière, la sprinteuse Dina Asher-Smith a appris à ne plus courir après l’inaccessible. Désormais, cette championne du monde de sprint bat plus que des records : elle démantèle les perceptions séculaires autour du fait d’être une femme dans le sport en parlant de ces choses que les femmes ne faisaient que chuchoter. Nous nous sommes assis avec Dina pour discuter de son désir de devenir un nouveau type de modèle, un modèle qu’elle aurait aimé avoir lorsqu'elle était une jeune fille.
Comment le sport a-t-il inspiré un changement dans ta façon de voir ton corps ?
DINA ASHER-SMITH : Le sport a toujours défini la façon dont je vois mon corps. Que j’aie repoussé mes propres attentes ou que j’aie battu un record, c’est de là que vient mon sentiment de fierté. Mais quand je sors du monde du sport et que je parle aux jeunes filles, je me rends compte que leur sentiment de fierté vient d’ailleurs. Elles comparent leurs corps, et cela peut être angoissant.
« Le sport a toujours défini la façon dont je vois mon corps. »
Dina Asher-Smith
On dit que pour être un athlète, il faut être cette version parfaite de soi. Quel genre de conseil donnerais-tu aux femmes qui croient à cette idée ?
DINA : J’encourage toujours les gens à arrêter de rechercher la perfection. Je cours après l’excellence. Je cours après le talent. Ne vous rabaissez pas si vous ne correspondez pas à un modèle de perfection. Vous pouvez être super sans être parfait.
« Ne vous rabaissez pas si vous ne correspondez pas à un modèle de perfection. Vous pouvez être super sans être parfait. »
Dina Asher-Smith
Pourquoi est-il important pour toi de parler de choses comme les seins, les crampes et les règles, surtout pour les jeunes femmes ?
DINA : Lorsque j'ai commencé dans le sport de haut niveau, c’était quelque chose de très secret. Lorsque je parle à des jeunes filles de mes expériences, les plus grandes questions qu'on me pose concernent les brassières de sport, la puberté et la participation à un mode de vie sportif. Il est important que nous soyons honnêtes à ce sujet.
« Il est important que nous soyons honnêtes à ce sujet. »
Dina Asher-Smith
Si tu pouvais partager certaines choses avec les jeunes filles sur ce que cela signifie vraiment d’être une athlète féminine, qu’est-ce que ce serait ?
DINA : Je dirais que c’est véritablement amusant. Cela m’a donné tellement confiance en moi. J'ai réussi des choses que je ne pensais même pas possibles. Vous pouvez être brillant dans tout ce que vous voulez. Mais je pense que le sport est fantastique pour expérimenter cela en temps réel. Vous pouvez redéfinir chaque jour qui vous êtes.
« Vous pouvez être brillant dans tout ce que vous voulez. »
Dina Asher-Smith
Réalisateur : Ruth Ossai @ruthossaistudio
Photographe : Sophie Jones @sophographylondon