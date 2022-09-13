Comment apprendre à servir au tennis à des adultes ?
Sport et activité
Des spécialistes du tennis expliquent comment maîtriser ce coup d'une importance cruciale.
Tout le monde le sait : au tennis, quel que soit le niveau et l'enjeu du match, tout jeu commence par un service. Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est que le service est à la fois le coup le plus compliqué et le plus important à maîtriser.
« Un service détermine à 50 % l'issue des points que l'on sert et peut signifier un retour dans le match », explique Anthony Evrard, ancien joueur de tennis professionnel en Belgique et moniteur de tennis certifié par le Professional Tennis Registry. « Contrairement à un coup droit ou à un revers qui arrive depuis l'autre côté du filet, un service, comme un lancer franc au basketball, est le seul coup sur lequel on a le contrôle total. Malgré ça, il reste le coup le plus difficile à réussir à chaque fois. »
Et même si son apprentissage représente un défi de taille, il ne reste pas moins crucial d'en maîtriser les bases pour améliorer son jeu de manière générale.
« Pour apprendre à servir correctement, il peut être utile de décomposer le service en plusieurs étapes », indique Christo Schultz, coach principal du tennis masculin à l'université Brandeis.
Les bases du service au tennis
Le lancer de balle
Avant d'aborder la mécanique du service, il est important de parler du lancer de balle.
« Le lancer de balle est sans doute la partie la plus importante du service, indique Anthony Evrard. Si vous ne lancez pas la balle correctement et que vous ne la frappez pas au bon endroit, vous ne réussirez pas votre service. »
L'ancien joueur professionnel recommande de s'exercer à lancer une balle chez soi avant même de mettre un pied sur le cours de tennis (et même après !). Pour lancer la balle, utilisez votre main non dominante. Si votre main dominante est la droite, gardez le bras gauche tendu et lancez la balle légèrement vers l'avant au-dessus de votre tête, dans la direction correspondant à une heure sur le cadran d'une horloge. Si votre main dominante est la gauche, lancez la balle légèrement vers l'avant, mais à 11 heures.
« Entraînez-vous à lancer la balle bien haut, en relâchant la prise pour permettre à la balle de redescendre », conseille Anthony Evrard.
Le service pas à pas
1.Commencez par bien vous placer
Au début de chaque jeu, le service initial se fait du côté droit de la ligne de fond.
« Tant que vous vous trouvez à droite du marqueur central, vous pouvez vous placer où bon vous semble, explique Anthony Evrard. De là, vous allez envoyer la balle dans le carré de service situé en diagonale », c'est-à-dire le carré de l'autre côté du filet.
2.Visualisez votre service
Comme dans beaucoup de sports, la visualisation peut jouer un rôle important, surtout quand on commence tout juste à servir. « Fixez la cible et visualisez l'endroit où vous souhaitez envoyer la balle, poursuit le moniteur. Parvenir à envoyer la balle dans le carré de service est déjà un bon début. Vous pourrez ensuite travailler sur la précision au fur et à mesure que vous progressez. »
Anthony Evrard recommande aussi d'imaginer le filet un peu plus haut qu'il ne l'est vraiment pour se laisser une marge d'erreur. Vous aurez ainsi plus de chances de faire passer la balle au-dessus. Visualisez ensuite le lancer de balle, puis le service dans sa totalité.
3.Adoptez la bonne posture
« Commencez par vous placer de côté, la main tenant la balle vers l'avant, les orteils parallèles à la ligne de fond, explique Christo Schultz. Vous avez les mains rassemblées devant vous, la raquette et la balle en contact, et votre poids porte sur le pied de devant. »
C'est dans cette position que de nombreux joueurs et joueuses choisissent de faire rebondir la balle sur le sol plusieurs fois avant de s'élancer. Mais, si vous débutez, mieux vaut miser sur la simplicité.
4.Transférez votre poids
Pour mettre de la puissance dans votre service, il faut faire passer votre poids du pied de derrière vers le pied de devant.
Ne voyez pas cela comme un mouvement de balancier. Selon Eric Hechtman, coach de Venus et Serena Williams, cela peut en effet créer des erreurs de timing inutiles quand on débute.
Son conseil ? « Gardez plutôt la tête dirigée vers le sol et concentrez-vous sur le fait de tourner les épaules et d'amener la hanche le plus possible vers l'avant. Cela obligera naturellement votre corps à bien répartir le poids. »
Avec l'expérience, vous pourrez marquer un peu plus le transfert de poids pour vous approprier ce mouvement.
5.Ramenez votre raquette vers l'arrière et lancez la balle
Ramenez votre raquette vers l'arrière, à angle droit, puis faites-la descendre dans votre dos. « Il faut lancer la balle en l'air en même temps, indique Anthony Evrard. Vous lancez la balle avec une main et ramenez la raquette en arrière avec l'autre. »
La clé est de garder le bras qui lance la balle bien raide, tout en relâchant celui qui tient la raquette.
« Quand on débute, ça peut être utile de déconstruire le service en s'exerçant uniquement à faire cette partie », conseille le moniteur. Autrement dit, vous pouvez décomposer le mouvement pour en répéter les différentes parties séparément avant de le réaliser dans son intégralité. « Ramenez la raquette vers l'arrière en même temps que vous lancez la balle, rattrapez la balle et répétez. Vous pouvez même pratiquer le mouvement sans balle ou sans raquette, mais assurez-vous d'adopter les bonnes positions. Imaginez le point d'impact avec la balle ».
6.Balancez le bras avec puissance et en pronation
La dernière étape du service consiste à frapper la balle en l'air à son point le plus haut. À cette étape du mouvement, il faut pousser sur le pied de derrière et projeter la raquette vers l'avant et vers le bas.
« Pour les personnes qui débutent, il est important de frapper la balle au point le plus haut du lancer et de l'accompagner, explique Anthony Evrard. Quand cette partie est réalisée correctement, le corps et le bras se détendent à la fin du mouvement, créant une pronation ou rotation du bras, qui fait que la raquette se retrouve de l'autre côté du corps. Mais c'est une technique plus avancée. »
Pour diversifier les exercices de service, il recommande aux personnes débutantes de servir à partir de leurs genoux. « Cette méthode permet d'apprendre à lancer la balle correctement : il faut lancer la balle bien haut et la frapper avec le bras tendu », précise-t-il.
Rédaction : Amy Schlinger, coach personnelle certifiée par la NASM