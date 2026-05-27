Comment jouer au football, selon les coachs

Un but est marqué lorsque le ballon est envoyé dans le filet de l'équipe adverse. Les joueurs ou joueuses en attaque sont plus susceptibles de marquer, mais tous les autres postes du terrain peuvent le faire aussi, y compris le gardien ou la gardienne de but.

Marquer des points au foot est assez simple : un but équivaut à un point. Et s'il s'agit d'un match de ligue, aucune équipe n'est obligée de remporter le match. Soit l'une des deux équipes gagne, soit il y a ce que l'on appelle un match nul. Autrement dit, si les deux équipes ont le même score à la fin du match, y compris 0 à 0. Les règles sont différentes dans le cadre de la compétition.

« Après 90 minutes, si le score est à égalité, on prolonge le match d'une demi-heure, divisée en deux mi-temps de 15 minutes chacune », précise Carl Wild. « Ensuite, si le score est toujours le même, on passe tirs au but. Il y a en général cinq tirs par équipe, effectués à tour de rôle. » Pour rappel, le tir au but implique qu'un joueur ou une joueuse envoie le ballon dans la cage défendue par un·e gardien·ne de but.

Lorsque les tirs au but sont terminés, si l'une des équipes a marqué plus de buts que l'autre, elle remporte le match. Si aucune des deux équipes ne se départage et que le match est toujours nul, on passe à la mort subite : les tirs au but continuent jusqu'à ce qu'une équipe marque une fois de plus que l'autre.