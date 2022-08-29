Le jeu commence avec vous

« Coacher des enfants : le pouvoir du jeu » a été créé pour aider les coachs à réconcilier le jeu et le sport et rendre les activités physiques plus funs et accessibles pour les enfants.

Les enfants adorent jouer. Alors, avec les outils de coaching appropriés, tout le monde est capable de leur faire découvrir les joies du sport, même vous ! Désormais disponible sur l'appli Nike Training Club, « Coacher des enfants : le pouvoir du jeu » est un programme conçu pour vous aider à motiver les enfants avec des jeux, des défis et des mouvements amusants. Nous avons créé ce programme en partenariat avec la Leeds Beckett University et ICOACHKIDS, un mouvement mondial à but non lucratif en faveur de l'éducation sportive. Ce programme fait partie de Made to Play, la démarche de Nike visant à offrir aux enfants l'opportunité de pratiquer une activité physique.

Saviez-vous que le jeu est l'un des principaux moyens d'apprendre, de nous sociabiliser et d'utiliser notre imagination ? C'est en commençant à jouer très jeune qu'on parvient à développer une meilleure santé psychologique et physique pour la vie. Ce programme comprend trois modules qui contiennent tous les outils dont vous aurez besoin pour donner envie aux enfants de pratiquer des activités physiques de manière ludique. Chaque module propose de courtes vidéos éducatives sur le pouvoir du jeu et aide les coachs à créer des cours grâce à des tutoriels vidéo et des conseils de spécialistes.