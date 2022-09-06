Quatre bienfaits du yoga aérien

4 bienfaits du yoga aérien selon des professeurs de yoga certifiés
Sport et activité
Cette discipline favorisera la circulation sanguine et vous permettra d'accéder à un large éventail de postures de yoga.
Même si le yoga aérien est particulièrement à la mode en ce moment sur les réseaux sociaux, les origines de cette pratique sont bien plus anciennes. Elle doit sa pérennité à ses nombreux bienfaits, notamment en matière de santé cardiovasculaire et d'équilibre.
« Le yoga aérien est une activité physique qui fait travailler tout le corps, en utilisant un accessoire spécial appelé hamac », explique Mariam Michael, professeure de yoga certifiée RYT 200. Grâce au hamac, les postures de yoga traditionnelles, y compris les inversions, peuvent être réalisées en l'air. L'utilisation du hamac encourage également l'exploration de certaines postures, car il peut soutenir une partie du poids du corps, permettant ainsi un étirement plus profond que sur un tapis de yoga.
De plus, en testant le yoga aérien, vous rejoindrez les nombreuses générations qui ont pratiqué cette discipline ancienne. « Au cours de son histoire, le yoga a toujours intégré des accessoires pour vous aider à réaliser vos asanas [postures de yoga], et même des systèmes de suspension dans les airs », explique Michelle Dortignac, professeure de yoga certifiée E-RYT 500.
Aujourd'hui, les cours de yoga aérien reprennent parfois des éléments de « fitness, de danse, de gym acrobatique et de Pilates », ajoute-t-elle. Selon le studio et le ou la professeur·e, Michelle explique qu'un cours de yoga aérien peut être axé sur un seul de ces éléments ou les combiner.
Que vous essayiez le yoga aérien pour approfondir votre pratique du yoga ou pour varier vos entraînements, découvrez les principaux bienfaits de cette discipline.
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4 bienfaits du yoga aérien
1.Pratique des inversions
Étant donné que le hamac peut supporter une partie ou tout le poids de votre corps, le yoga aérien rend les inversions plus accessibles, ces postures où la tête est plus basse que le cœur.
Le fait d'être à l'envers « améliore la circulation et vous permet de bouger de manière ludique », explique Michelle Dortignac. En effet, des recherches publiées en 2018 dans la revue International Journal of Physiology affirment que les postures de yoga inversées contribuent à « acheminer de manière efficace le sang vers le cerveau ».
Même les novices peuvent effectuer des inversions en yoga aérien. Cependant, Ben Scheu, coach sportif certifié, titulaire d'une Maîtrise en médecine du sport, souligne le fait que ces postures peuvent être risquées pour « les personnes souffrant de problèmes de circulation, de retour lymphatique, de vertiges ou d'autres soucis de ce type ».
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En outre, des recherches menées en 2020 par l'Université de Géorgie du Nord révèlent que les personnes souffrant de maladies cardio-respiratoires comme l'hypertension ou de coronaropathie peuvent présenter différentes réponses physiologiques face aux inversions, et notamment une modification de la tension artérielle et de la consommation d'oxygène. Les chercheurs ont conclu que certaines formes d'inversions pouvaient être bénéfiques aux personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, mais cela nécessite des recherches complémentaires.
Si vous souhaitez savoir si les inversions (ou n'importe quel autre mouvement de yoga aérien) sont adaptées pour vous, consultez un médecin ou tout autre professionnel de santé agréé avant de tester cette pratique. Vous pouvez toujours faire l'impasse sur les inversions lors d'un cours de yoga aérien et vous concentrer sur les postures standard en les réalisant avec l'aide du hamac.
2.Amélioration de la santé cardiovasculaire
Une petite étude de 2016 portant sur des femmes actives âgées de 18 à 45 ans, menée par l'American Council on Exercise (ACE), a révélé qu'un programme de yoga aérien de six semaines avait eu plusieurs bienfaits au niveau cardiovasculaire, améliorant notamment les facteurs de risque cardiométabolique comme la tension artérielle, le cholestérol HDL et la VO2max chez les participantes.
L'étude a conclu que le yoga aérien présentait des bienfaits similaires à d'autres formes d'exercice d'intensité modérée, comme l'aquagym et le tennis. Elle a également découvert qu'une « pratique régulière du yoga aérien améliorait la forme cardio-respiratoire et modifiait de manière positive plusieurs facteurs majeurs de risque de maladies cardiovasculaires ».
De plus, une étude de 2014 publiée dans le Journal of Clinical and Diagnostic Research rend compte de l'efficacité du yoga sur les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque. Les participants ont été divisés en deux groupes : un groupe a suivi un entraînement de yoga sur tapis basé sur des postures et des exercices de respiration traditionnels, tandis que le groupe témoin n'a pas pratiqué de yoga.
Les résultats ont montré qu'un programme de yoga de 12 semaines « réduisait la tension artérielle et la charge appliquée sur le cœur, et que cela améliorait l'activité parasympathique chez les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque ». Le système nerveux parasympathique aide le corps à se détendre en contrôlant les fonctions comme le rythme cardiaque au repos et la bronchoconstriction pour ralentir la respiration.
Même si cette étude n'incluait pas le yoga aérien dans ses recherches, on retrouve dans la version aérienne les bases du yoga liées à ces bénéfices. Des recherches plus spécifiques à ce sujet sont néanmoins nécessaires.
Si vous souffrez de problèmes cardiovasculaires ou circulatoires, consultez un médecin pour des conseils avisés.
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3.Renforcement de la ceinture abdominale
Le yoga aérien peut constituer un entraînement efficace pour faire travailler la ceinture abdominale, car le fait d'« évoluer dans un hamac nécessite une certaine force au niveau de la ceinture abdominale et des bras », explique Michelle Dortignac. Lorsque vous effectuez des mouvements plus acrobatiques, le poids de votre corps est soulevé pour s'installer dans le hamac.
« Si vous êtes à l'envers et que vous devez vous redresser, vous ne pouvez pas pousser sur le sol pour prendre de l'élan », explique-t-elle. Vous devez contracter vos abdominaux pour relever le buste (comme lors des abdominaux standard) pour vous mettre en position ou sortir d'une inversion.
Même si vous n'êtes pas en train d'effectuer les postures les plus complexes, vous êtes susceptible de renforcer votre ceinture abdominale en stabilisant votre corps dans les airs, explique Michelle Dortignac. Lorsque vous enchaînez les postures, « votre ceinture abdominale est sollicitée pour effectuer le mouvement et stabiliser votre colonne vertébrale ». Souvent, votre professeur·e vous donnera des instructions pour veiller à ce que vous pensiez toujours à engager votre ceinture abdominale.
Les recherches publiées en 2009 dans le Journal of Bodywork and Movement Therapies, estimant les techniques de yoga au sol comme un entraînement de stabilité de la ceinture abdominale, soulignent qu'une ceinture abdominale solide aide à contrôler la puissance au niveau du buste, permettant ainsi des mouvements plus fluides, plus efficaces et mieux coordonnés dans les membres. Cet article affirme également que des muscles abdominaux solides contribuent à réduire le risque de blessure lié à une mauvaise posture.
De plus, dans certaines postures de yoga aérien, le haut du corps effectue une rotation tout en maintenant la stabilité du tronc, ce qui constitue une forme d'entraînement en rotation de la ceinture abdominale. Dans d'autres postures, il s'agit de résister à la rotation. C'est également une forme d'entraînement anti-rotation de la ceinture abdominale, dans lequel vos abdominaux doivent lutter contre une charge pour maintenir une colonne vertébrale neutre et résister au mouvement.
L'entraînement anti-rotation peut être bénéfique pour les tâches quotidiennes, parce que « la ceinture abdominale est plus souvent sollicitée pour empêcher un mouvement que pour en initier un », explique le Dr Stuart McGill dans une étude de 2010 publiée dans le Strength and Conditioning Journal. L'ACE souligne également le fait que les exercices anti-rotation contribuent à « développer une base stable pour divers mouvements, y compris les rotations ».
4.Approfondissement des postures
Le yoga aérien peut être utile pour gagner en souplesse. Lorsque vous utilisez un hamac pour soutenir des asanas de yoga traditionnels, comme la pince debout, cela vous permet d'aller plus loin dans la posture, car votre corps « doit fournir moins d'efforts [qu'au sol], ce qui signifie que vous pouvez rester en position plus longtemps », explique Michelle Dortignac.
En vous mettant en position et en maintenant une posture, vous étirez de manière statique un groupe de muscles en particulier. Ces muscles sont donc étirés sans bouger. L'étirement statique peut être un moyen efficace de gagner en souplesse : une étude de 2016 publiée dans la revue Physiotherapy Theory and Practice a révélé que les étirements statiques étaient efficaces pour augmenter la souplesse des jeunes adultes au niveau des ischio-jambiers.
Certaines personnes trouvent que les étirements avec un hamac sont plus faciles que les étirements traditionnels, car le hamac supporte une partie du poids de votre corps. Cela permet de soulager les articulations et d'accéder ainsi plus facilement à certaines postures, comme celle du triangle, en faisant subir moins de tensions à votre corps, précise Mariam Michael.
Rédaction : Hannah Singleton