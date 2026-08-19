Botas de fútbol y camisetas de Cole Palmer: da alas a tus sueños
Despliega todo tu potencial con nuestra última gama de botas de fútbol y camisetas de Cole Palmer. Nuestros diseños de calidad profesional te ayudan a rendir al máximo, ya sea para una pachanga amistosa, un entrenamiento semanal o un partido de liga. Encuentra modelos cómodos para moverte con total libertad y botas de fútbol aptas para todo tipo de terrenos. ¿Buscas opciones para una futura estrella del balón? Explora nuestras equipaciones de talla infantil y ayúdale a perfeccionar sus habilidades cómodamente.
Eficacia desde los pies
Nuestras botas de fútbol de Cole Palmer te permiten contribuir de forma extraordinaria a tu equipo. Elige entre una amplia gama de diseños con tacos de distinta profundidad para ofrecer agarre, estabilidad y control. Los modelos con plantillas dotadas de unidades Air Zoom absorben el impacto de cada sprint, salto y aterrizaje. Los pares con partes superiores en materiales Flyknit brindan un acabado ultraligero para tener un contacto más cercano con el balón. En cambio, los diseños con el tejido engomado Gripknit mejoran el control del balón en los regates y la precisión en los tiros.
Confort con bajas temperaturas
En Nike, sabemos que a veces toca entrenar con mal tiempo. Por eso, nuestra gama de Cole Palmer incluye diseños resistentes para vestirse a capas. Nuestros pantalones de chándal, confeccionados con nuestro célebre tejido Tech Fleece, proporcionan un excelente aislamiento del frío, sin añadir peso. Además, el acabado cepillado resulta muy suave al tacto. Escoge alternativas con cintura elástica y cordón interior para mantener la prenda en su sitio. Si quieres disfrutar de una mayor protección, opta por chaquetas ligeras para ponerte fácilmente sobre la equipación.
Rinde al máximo en tu juego
Sea cual sea el nivel de acción en el campo, mantente fresco y cómodo con una camiseta de Cole Palmer de nuestra última colección. Las camisetas de fútbol con nuestra innovadora tecnología Dri-FIT están confeccionadas con fibras de diseño que capilarizan el sudor y lo dispersan por la superficie de la prenda para que el cuerpo esté fresco y seco durante más tiempo. Además, los modelos con materiales transpirables fomentan la circulación del aire y eliminan el exceso de calor rápidamente, dejando que te concentres en tu rendimiento.
Move to Zero de Nike
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para aportar tu granito de arena, elige las botas de fútbol y las camisetas de Cole Palmer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado y las zapatillas con al menos un 20 %. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Además, desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección.
Rinde homenaje a la leyenda
Cole Palmer empezó su carrera en el NJ Wythenshawe hasta que un cazatalentos de la Academia del Manchester City lo fichó para el grupo sub-8 del club. Tras debutar en el Manchester City en la temporada 2022-23, Palmer pasó al Chelsea, donde ha sido nombrado Jugador Joven del Año y Jugador del Año según los Aficionados de la PFA (Asociación de Futbolistas Profesionales). Hoy en día, está considerado como uno de los mejores mediapuntas del mundo. Su estilo combina una destreza excepcional y una creatividad extraordinaria. Nuestras botas de fútbol de Cole Palmer están diseñadas para rendir tributo a sus regates precisos, sus pases de larga distancia y sus tiros certeros en el área de penalti.