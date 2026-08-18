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Sudaderas azules con cremallera y con o sin capucha

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Sudaderas azules con cremallera y con o sin capucha: retén la calidez con estilo

Sea cual sea el reto al que te enfrentes, nuestras sudaderas azules con capucha y cremallera completa estarán a la altura. Los diseños de corte holgado con hombros bajos ofrecen libertad de movimiento, mientras que los tejidos elásticos te permiten estirarte sin restricciones.


Encuentra modelos con cintura y puños elásticos para disfrutar de un ajuste cómodo, ya que mantienen la prenda en su sitio cuando estás entrenando. Además, las opciones con costuras planas y materiales suaves evitan las irritaciones en la piel para que nada te frene. Contamos con una gran variedad de tonos: desde sudaderas con cremallera y capucha en azul real hasta alternativas en azul claro. Por supuesto, el Swoosh bordado en el pecho dará el toque de calidad de Nike a tu equipación.


¿Por qué son tan cálidas nuestras sudaderas con cremallera completa en azul marino? Los materiales, como tejido Fleece o mezcla de algodón cepillado, ofrecen una sensación suave y delicada a la vez que ligera, sin añadir peso. Cuando aumentes la intensidad, opta por modelos con tecnología Nike Dri-FIT. Este tejido inteligente capilariza el sudor para que se evapore rápidamente y así el cuerpo esté fresco y seco. Además, puedes mejorar el flujo de aire desabrochando la parte delantera, un toque práctico que potencia su versatilidad. Si el tiempo es inestable, opta por modelos con capucha regulable para protegerte de la lluvia. Descubre alternativas con bolsillos de cremallera para guardar los objetos de valor, así como diseños con bolsillo de canguro para calentar las manos cuando refresca.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para participar en esta iniciativa, opta por sudaderas azules con capucha y cremallera completa que lleven la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.