Chándales del Atlético de Madrid: defiende con orgullo tus colores
Ya sea para animar en el estadio Civitas Metropolitano o para vestir los colores de tu club preferido en el campo, los chándales del Atlético de Madrid de Nike son perfectos para mostrar tu pasión por los colchoneros. Si vas a jugar, los tejidos innovadores y los diseños de alta calidad de nuestros chándales ayudan a mantener el cuerpo fresco. La tecnología Aero-FIT de Nike permite capilarizar el sudor y favorece su evaporación para que nada distraiga tu concentración mientras practicas deporte. Además, con las cinturas elásticas y con cordón podrás ajustar los pantalones a tu gusto.
Nuestros chándales del Atlético de Madrid están pensados para que te muevas con rapidez tanto para practicar regates como para calentar antes del partido. Prepárate para saltar al campo en tiempo récord gracias a las cremalleras en la parte inferior de las perneras: tienen un diseño ergonómico para que te cambies sin quitarte las botas de fútbol. Además, los modelos de corte ajustado y depurado te permitirán jugar con total agilidad. ¿Estás buscando solo una parte de arriba elegante? Las chaquetas de chándal en tejido de punto te ofrecen el toque justo de elasticidad, mientras que los detalles de punto elástico en el cuello, los puños y el bajo mantienen la prenda en su sitio cuando corres o regateas.
La colección de chándales del Atlético de Madrid destaca por los detalles de diseño auténticos para que demuestres tu pasión por los rojiblancos, como el escudo del club bordado en las chaquetas. Descubre las distintas opciones en los colores de la primera o la segunda equipación, que se completan con el emblemático Swoosh. Combina estos chándales con una camiseta a juego y unas botas de fútbol Nike para vestir de pies a cabeza como tu equipo favorito. También hay disponibles chándales del Atlético de Madrid para que las futuras estrellas del balón se inspiren en sus héroes.