Primera equipación Stadium FC Barcelona 2025/26 Camiseta de fútbol de manga larga Replica Nike Dri-FIT - Hombre

Materiales reciclados
Equipación de portero/a Stadium FC Barcelona 2025/26
Camiseta de fútbol de manga larga Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Producto agotado:
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Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Equípate como el portero de tu equipo favorito con esta camiseta tipo réplica FC Barcelona. La colección Stadium combina detalles tipo réplica con una tecnología que capilariza el sudor para ofrecer un look pensado para jugar e inspirado en su equipo favorito.
- Color mostrado: Lucky Green/Green Strike/Green Strike/Negro
- Modelo: HQ0477-311
Equipación de portero/a Stadium FC Barcelona 2025/26
Equípate como el portero de tu equipo favorito con esta camiseta tipo réplica FC Barcelona. La colección Stadium combina detalles tipo réplica con una tecnología que capilariza el sudor para ofrecer un look pensado para jugar e inspirado en su equipo favorito.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- El diseño tipo réplica presenta detalles inspirados en los modelos que llevan los equipos profesionales.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Lucky Green/Green Strike/Green Strike/Negro
- Modelo: HQ0477-311
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 189 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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