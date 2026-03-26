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Equipación de portero/a Stadium FFF 2026 Camiseta de fútbol de manga corta Replica Nike Dri-FIT - Hombre - Negro/Medium Ash/Monarch/Igloo

Materiales reciclados

Equipación de portero/a Stadium FFF 2026

Camiseta de fútbol de manga corta Replica Nike Dri-FIT - Hombre

109,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Los porteros merecen su momento de gloria. Esta colección es como su Paseo de la Fama y hará brillar con luz propia a todos los cancerberos que tengan la valentía necesaria para proteger la portería. Equípate con esta camiseta de guardameta tipo réplica de la selección francesa.


  • Color mostrado: Negro/Medium Ash/Monarch/Igloo
  • Modelo: IB5304-010

Equipación de portero/a Stadium FFF 2026

109,99 €

Los porteros merecen su momento de gloria. Esta colección es como su Paseo de la Fama y hará brillar con luz propia a todos los cancerberos que tengan la valentía necesaria para proteger la portería. Equípate con esta camiseta de guardameta tipo réplica de la selección francesa.

Mantén la transpirabilidad

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Diseño igual al de los profesionales

La colección Stadium combina detalles tipo réplica con una tecnología que capilariza el sudor para ofrecer un look pensado para jugar e inspirado en tu equipo favorito.

Detalles del producto

  • Diseño tipo réplica
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Medium Ash/Monarch/Igloo
  • Modelo: IB5304-010

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Más información

    Si este producto es personalizado, el pedido no se puede cancelar pasados 15 minutos y no se puede devolver a menos que el artículo sea defectuoso.

Completa el look

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