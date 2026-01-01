 
Imagen 1 de 2
Croacia 2026/27 Balón Nike Pitch - Blanco/University Red

Croacia 2026/27

Balón Nike Pitch

24,99 €

Producto agotado:

Este producto no está disponible en estos momentos

Demuestra tu pasión por el deporte con el balón de fútbol Nike Pitch. Diseñado para las sesiones de entrenamiento y para mejorar tu juego de pies, este balón tiene una cubierta duradera para ayudarte a mantener un rendimiento constante.


  • Color mostrado: Blanco/University Red
  • Modelo: IQ7535-100

Croacia 2026/27

24,99 €

Demuestra tu pasión por el deporte con el balón de fútbol Nike Pitch. Diseñado para las sesiones de entrenamiento y para mejorar tu juego de pies, este balón tiene una cubierta duradera para ayudarte a mantener un rendimiento constante.

Ventajas

La cubierta texturizada cosida a máquina optimiza la forma, el tacto y la durabilidad, mientras que la cámara de goma ayuda a mantener la presión del aire y la forma.

Detalles del producto

  • Diseñado para las sesiones de entrenamiento y para mejorar tu juego de pies, este balón tiene una cubierta duradera para ayudarte a mantener un rendimiento constante.
  • 62 % poliéster/28 % nylon/5 % goma/5 % elastano
  • Color mostrado: Blanco/University Red
  • Modelo: IQ7535-100

Evaluaciones (0)

Sin evaluaciones

Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Croacia 2026/27.

    Croacia 2026/27 Balón Nike Pitch

    Croacia 2026/27

    24,99 €

    Completa el look