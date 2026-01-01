Croacia 2026/27
Balón Nike Pitch
Producto agotado:
Este producto no está disponible en estos momentos
Demuestra tu pasión por el deporte con el balón de fútbol Nike Pitch. Diseñado para las sesiones de entrenamiento y para mejorar tu juego de pies, este balón tiene una cubierta duradera para ayudarte a mantener un rendimiento constante.
- Color mostrado: Blanco/University Red
- Modelo: IQ7535-100
Croacia 2026/27
Demuestra tu pasión por el deporte con el balón de fútbol Nike Pitch. Diseñado para las sesiones de entrenamiento y para mejorar tu juego de pies, este balón tiene una cubierta duradera para ayudarte a mantener un rendimiento constante.
Ventajas
La cubierta texturizada cosida a máquina optimiza la forma, el tacto y la durabilidad, mientras que la cámara de goma ayuda a mantener la presión del aire y la forma.
Detalles del producto
- Diseñado para las sesiones de entrenamiento y para mejorar tu juego de pies, este balón tiene una cubierta duradera para ayudarte a mantener un rendimiento constante.
- 62 % poliéster/28 % nylon/5 % goma/5 % elastano
- Color mostrado: Blanco/University Red
- Modelo: IQ7535-100
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Croacia 2026/27.
Croacia 2026/27