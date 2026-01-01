Croacia 2026/27 Balón Nike Pitch

Croacia 2026/27

24,99 €

Demuestra tu pasión por el deporte con el balón de fútbol Nike Pitch. Diseñado para las sesiones de entrenamiento y para mejorar tu juego de pies, este balón tiene una cubierta duradera para ayudarte a mantener un rendimiento constante.

Ventajas La cubierta texturizada cosida a máquina optimiza la forma, el tacto y la durabilidad, mientras que la cámara de goma ayuda a mantener la presión del aire y la forma.