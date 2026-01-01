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Chicago Bulls Courtside Chándal Nike Club Peak de la NBA - Hombre - Negro/University Red

Materiales reciclados

Chicago Bulls Courtside

Chándal Nike Club Peak de la NBA - Hombre

129,99 €

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Cuando salgas a correr y en cualquier otro momento: siempre es hora de los Bulls. Ponte el chándal de los Chicago y muestra tu orgullo por el equipo.


  • Color mostrado: Negro/University Red
  • Modelo: HV9713-010

Chicago Bulls Courtside

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Cuando salgas a correr y en cualquier otro momento: siempre es hora de los Bulls. Ponte el chándal de los Chicago y muestra tu orgullo por el equipo.

Detalles del producto

  • Dobladillo y puños elásticos
  • Cintura elástica con cordón.
  • Cuerpo: 100 % poliéster. Canalé: 98 % poliéster/2 % elastano. Bolsillo (lado del puño): 100 % algodón.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/University Red
  • Modelo: HV9713-010

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