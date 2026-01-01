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Materiales reciclados
Chicago Bulls Courtside
Chándal Nike Club Peak de la NBA - Hombre
129,99 €
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Cuando salgas a correr y en cualquier otro momento: siempre es hora de los Bulls. Ponte el chándal de los Chicago y muestra tu orgullo por el equipo.
- Color mostrado: Negro/University Red
- Modelo: HV9713-010
Chicago Bulls Courtside
129,99 €
Cuando salgas a correr y en cualquier otro momento: siempre es hora de los Bulls. Ponte el chándal de los Chicago y muestra tu orgullo por el equipo.
Detalles del producto
- Dobladillo y puños elásticos
- Cintura elástica con cordón.
- Cuerpo: 100 % poliéster. Canalé: 98 % poliéster/2 % elastano. Bolsillo (lado del puño): 100 % algodón.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/University Red
- Modelo: HV9713-010
Talla y ajuste
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
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Chicago Bulls Courtside
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