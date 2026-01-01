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Chicago Bulls Courtside Camiseta de corte cuadrado Nike de la NBA - Hombre - Negro

Chicago Bulls Courtside

Camiseta de corte cuadrado Nike de la NBA - Hombre

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Demuestra tu pasión por los Bulls en los buenos y malos momentos con esta camiseta de corte cuadrado.


  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: HV6795-010

Chicago Bulls Courtside

30 % de descuento

Demuestra tu pasión por los Bulls en los buenos y malos momentos con esta camiseta de corte cuadrado.

Ventajas

El tejido de algodón suave de densidad media tiene una ligera caída.

Detalles del producto

  • Ajuste holgado
  • Cuello elástico
  • 100 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: HV6795-010

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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