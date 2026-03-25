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Nike Brasilia 9.5 Bolsa para zapatillas de entrenamiento (11 l) - Negro/Negro/Blanco

Materiales reciclados

Nike Brasilia 9,5

Bolsa para zapatillas de entrenamiento (11 l)

22,99 €

Producto agotado:

Este producto no está disponible en estos momentos

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 65 % de fibras de poliéster reciclado

La bolsa para zapatillas Nike Brasilia te permite guardar y transportar tus zapatillas separadas del resto de tu equipación. El asa del extremo es fácil de agarrar sobre la marcha, y el bolsillo exterior con cremallera mantiene accesibles los objetos pequeños. Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 65 % de fibras de poliéster reciclado.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: DM3982-010

Nike Brasilia 9,5

22,99 €

ALMACENAMIENTO PARA ZAPATILLAS DE AGARRE FÁCIL.

La bolsa para zapatillas Nike Brasilia te permite guardar y transportar tus zapatillas separadas del resto de tu equipación. El asa del extremo es fácil de agarrar sobre la marcha, y el bolsillo exterior con cremallera mantiene accesibles los objetos pequeños. Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 65 % de fibras de poliéster reciclado.

Ventajas

  • Compartimiento superior con cremallera para mantener tus zapatillas seguras.
  • Bolsillo exterior con cremallera para mantener los objetos pequeños cerca.
  • El asa en el extremo te permite agarrar la bolsa y ya estás listo para marcharte.

Detalles del producto

  • 33 x 15 x 18 cm (largo x ancho x alto)
  • 11L
  • 100 % poliéster
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: DM3982-010

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (4)

5 estrellas

  • praktisch, sauber

    KatrinB896734485

    Praktisch für die Reise, Kurztripps.

  • Il Top

    Luca940326793

    Come sempre il top in stile, materiale ed utilità

  • CAPIENTE

    PIO81

    IO LA USO PER METTERCI GLI ACCESSORI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA CHE PRATICO, CAPIENTE E BEN FATTA. MI PIACE MOSTRARLA OLTRE AD ESSERMI UTILE

Nike Brasilia 9.5 Bolsa para zapatillas de entrenamiento (11 l)

Nike Brasilia 9,5

22,99 €

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