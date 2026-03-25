Nike Brasilia 9.5 Bolsa para zapatillas de entrenamiento (11 l)

praktisch, sauber
KatrinB896734485
Praktisch für die Reise, Kurztripps.
Materiales reciclados
Este producto no está disponible en estos momentos
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 65 % de fibras de poliéster reciclado
La bolsa para zapatillas Nike Brasilia te permite guardar y transportar tus zapatillas separadas del resto de tu equipación. El asa del extremo es fácil de agarrar sobre la marcha, y el bolsillo exterior con cremallera mantiene accesibles los objetos pequeños. Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 65 % de fibras de poliéster reciclado.
Nike Brasilia 9,5
ALMACENAMIENTO PARA ZAPATILLAS DE AGARRE FÁCIL.
La bolsa para zapatillas Nike Brasilia te permite guardar y transportar tus zapatillas separadas del resto de tu equipación. El asa del extremo es fácil de agarrar sobre la marcha, y el bolsillo exterior con cremallera mantiene accesibles los objetos pequeños. Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 65 % de fibras de poliéster reciclado.
5 estrellas
praktisch, sauber
KatrinB896734485
Praktisch für die Reise, Kurztripps.
Il Top
Luca940326793
Come sempre il top in stile, materiale ed utilità
CAPIENTE
PIO81
IO LA USO PER METTERCI GLI ACCESSORI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA CHE PRATICO, CAPIENTE E BEN FATTA. MI PIACE MOSTRARLA OLTRE AD ESSERMI UTILE
Nike Brasilia 9,5