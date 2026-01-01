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Brasil
Camiseta de fútbol Nike - Niño/a
27,99 €
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Muestra tu apoyo a Brasil con esta suave camiseta de algodón de densidad media.
- Color mostrado: Geode Teal
- Modelo: IH2258-381
Brasil
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Muestra tu apoyo a Brasil con esta suave camiseta de algodón de densidad media.
Detalles del producto
- 100 % algodón
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Geode Teal
- Modelo: IH2258-381
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 154 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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