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Brasil Camiseta de fútbol Nike - Niño/a - Geode Teal

Brasil

Camiseta de fútbol Nike - Niño/a

27,99 €
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Muestra tu apoyo a Brasil con esta suave camiseta de algodón de densidad media.


  • Color mostrado: Geode Teal
  • Modelo: IH2258-381

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Detalles del producto

  • 100 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Geode Teal
  • Modelo: IH2258-381

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 154 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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