Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman Pantalón corto - Hombre

Green Heart
SaviF661124375
Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!
Materiales reciclados
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
El pantalón corto Nike de la NBA Swingman Icon Edition de los Boston Celtics, inspirado en el diseño auténtico de la NBA, cuenta con un tejido que capilariza el sudor y detalles de diseño que combinan con el look que lleva tu equipo sobre la cancha. Sus bolsillos laterales son prácticos para guardar tus cosas. Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Boston Celtics Icon Edition
INSPIRACIÓN DE LA NBA PARA TU EQUIPO.
El pantalón corto Nike de la NBA Swingman Icon Edition de los Boston Celtics, inspirado en el diseño auténtico de la NBA, cuenta con un tejido que capilariza el sudor y detalles de diseño que combinan con el look que lleva tu equipo sobre la cancha. Sus bolsillos laterales son prácticos para guardar tus cosas. Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
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4.3 estrellas
Green Heart
SaviF661124375
Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!
Surprise Pockets
celtics33
THESE SHORTS HAVE POCKETS and for some reason that wasn't part of the description.
MatteoT429595994
Shorts molto comodi e consegnati in anticipo
Boston Celtics Icon Edition