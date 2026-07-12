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Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman Pantalón corto - Hombre - Clover/Blanco/Blanco

Materiales reciclados

Boston Celtics Icon Edition

Pantalón corto Nike de la NBA Swingman - Hombre

69,99 €
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Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

El pantalón corto Nike de la NBA Swingman Icon Edition de los Boston Celtics, inspirado en el diseño auténtico de la NBA, cuenta con un tejido que capilariza el sudor y detalles de diseño que combinan con el look que lleva tu equipo sobre la cancha. Sus bolsillos laterales son prácticos para guardar tus cosas. Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.


  • Color mostrado: Clover/Blanco/Blanco
  • Modelo: AJ5587-312

Boston Celtics Icon Edition

69,99 €

INSPIRACIÓN DE LA NBA PARA TU EQUIPO.

El pantalón corto Nike de la NBA Swingman Icon Edition de los Boston Celtics, inspirado en el diseño auténtico de la NBA, cuenta con un tejido que capilariza el sudor y detalles de diseño que combinan con el look que lleva tu equipo sobre la cancha. Sus bolsillos laterales son prácticos para guardar tus cosas. Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Ventajas

  • Tecnología Dri-FIT para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Malla de doble punto ligera y duradera.
  • Dobladillos con aberturas para una mayor libertad de movimiento.

Detalles del producto

  • Bolsillos para las manos
  • Logotipos de la NBA y del equipo
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Clover/Blanco/Blanco
  • Modelo: AJ5587-312

Talla y ajuste

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (6)

4.3 estrellas

  • Green Heart

    SaviF661124375

    Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!

  • Surprise Pockets

    celtics33

    THESE SHORTS HAVE POCKETS and for some reason that wasn't part of the description.

  • MatteoT429595994

    Shorts molto comodi e consegnati in anticipo

Boston Celtics Icon Edition Nike NBA Swingman Pantalón corto - Hombre

Boston Celtics Icon Edition

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