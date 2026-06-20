Alexia Putellas Camiseta de fútbol Nike - Hombre

Rinde homenaje con estilo a la ya legendaria carrera de Alexia Putellas. Esta camiseta de ajuste estándar 100 % algodón ofrece comodidad tanto para dar lo mejor en el campo como para relajarse fuera de él. Si sueles llevar modelos de hombre, te recomendamos elegir tu talla habitual. Si sueles llevar modelos de mujer, elige una talla menos.

Color mostrado: Negro

Modelo: JF6430-010