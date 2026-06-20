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Alexia Putellas Camiseta de fútbol Nike - Hombre - Negro

Alexia Putellas

Camiseta de fútbol Nike - Hombre

34,99 €

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Rinde homenaje con estilo a la ya legendaria carrera de Alexia Putellas. Esta camiseta de ajuste estándar 100 % algodón ofrece comodidad tanto para dar lo mejor en el campo como para relajarse fuera de él. Si sueles llevar modelos de hombre, te recomendamos elegir tu talla habitual. Si sueles llevar modelos de mujer, elige una talla menos.


  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: JF6430-010

Alexia Putellas

34,99 €

Rinde homenaje con estilo a la ya legendaria carrera de Alexia Putellas. Esta camiseta de ajuste estándar 100 % algodón ofrece comodidad tanto para dar lo mejor en el campo como para relajarse fuera de él. Si sueles llevar modelos de hombre, te recomendamos elegir tu talla habitual. Si sueles llevar modelos de mujer, elige una talla menos.

Detalles del producto

  • 100 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: JF6430-010

Talla y ajuste

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Alexia la reina

    SoukaïnaD804629334

    Très beau t-shirt d’Alexia Putellas

Alexia Putellas Camiseta de fútbol Nike - Hombre

Alexia Putellas

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