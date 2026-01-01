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Air Jordan Parte de arriba de manga larga de tejido Woven - Mujer - Dark Smoke Grey

Air Jordan

Parte de arriba de manga larga de tejido Woven - Mujer

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Luce un estilo formal en la parte delantera y tu pasión por Jordan a la espalda. El tejido de sarga ligero añade un tacto suave y una caída sutil a esta parte de arriba fluida con botones. Los hombros con caída, las mangas más largas y el ajuste oversize actualizan una prenda clásica.


  • Color mostrado: Dark Smoke Grey
  • Modelo: HJ0020-045

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Luce un estilo formal en la parte delantera y tu pasión por Jordan a la espalda. El tejido de sarga ligero añade un tacto suave y una caída sutil a esta parte de arriba fluida con botones. Los hombros con caída, las mangas más largas y el ajuste oversize actualizan una prenda clásica.

Detalles del producto

  • 100 % lyocell
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Dark Smoke Grey
  • Modelo: HJ0020-045

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