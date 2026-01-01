Air Jordan
Parte de arriba de manga larga de tejido Woven - Mujer
Luce un estilo formal en la parte delantera y tu pasión por Jordan a la espalda. El tejido de sarga ligero añade un tacto suave y una caída sutil a esta parte de arriba fluida con botones. Los hombros con caída, las mangas más largas y el ajuste oversize actualizan una prenda clásica.
- Color mostrado: Dark Smoke Grey
- Modelo: HJ0020-045
Air Jordan
Luce un estilo formal en la parte delantera y tu pasión por Jordan a la espalda. El tejido de sarga ligero añade un tacto suave y una caída sutil a esta parte de arriba fluida con botones. Los hombros con caída, las mangas más largas y el ajuste oversize actualizan una prenda clásica.
Detalles del producto
- 100 % lyocell
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Dark Smoke Grey
- Modelo: HJ0020-045
Talla y ajuste
- Ajuste oversize: extragrande y espacioso
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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