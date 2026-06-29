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ACG Radical AirFlow Fly Cap Gorra de trail running ajustable Dri-FIT - Blanco/Blanco

Materiales reciclados

ACG Radical AirFlow Fly Cap

Gorra de trail running ajustable Dri-FIT

49,99 €

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Este producto queda excluido de las promociones y descuentos del sitio web.

Radical AirFlow es un tejido tremendamente ambicioso cuyo objetivo es aumentar la ventilación. Creada para maximizar la innovación Radical AirFlow, esta gorra ACG Fly, ideal para las carreras, está diseñada para aumentar el flujo directo de aire sobre la cabeza a medida que aceleras el ritmo. Utilizado y probado por atletas de élite dedicados al trail running de ACG, Radical AirFlow ofrece unos resultados excelentes. Ahora te toca a ti sentir el frescor.


  • Color mostrado: Blanco/Blanco
  • Modelo: IX1854-100

ACG Radical AirFlow Fly Cap

49,99 €

INNOVACIÓN REVOLUCIONARIA PARA ATLETAS EN MOVIMIENTO.

Radical AirFlow es un tejido tremendamente ambicioso cuyo objetivo es aumentar la ventilación. Creada para maximizar la innovación Radical AirFlow, esta gorra ACG Fly, ideal para las carreras, está diseñada para aumentar el flujo directo de aire sobre la cabeza a medida que aceleras el ritmo. Utilizado y probado por atletas de élite dedicados al trail running de ACG, Radical AirFlow ofrece unos resultados excelentes. Ahora te toca a ti sentir el frescor.

Innovación radical

Radical AirFlow cuenta con una confección de orificios sumamente transpirable que ayuda a canalizar un mayor flujo de aire directamente hacia tu piel para que el sudor se evapore rápidamente mientras te mueves.

Diseño radical

El tejido Knit con orificios es suave al contacto con la piel y expulsa rápidamente el calor corporal. El cierre por contacto con la marca ACG te permite regular fácilmente el ajuste sobre la marcha.

Comodidad radical

Tecnología Nike Dri-FIT que repele el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Más ventajas

  • Diseño de perfil bajo ceñido para un ajuste seguro mientras aceleras el ritmo en terrenos difíciles.
  • La visera precurvada protege los ojos del sol.

Detalles del producto

  • Cierre por contacto regulable
  • 100 % poliéster
  • Lavar a mano
  • De importación
  • Color mostrado: Blanco/Blanco
  • Modelo: IX1854-100

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Perfect travel hat

    Adam948596969

    Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.

ACG Radical AirFlow Fly Cap Gorra de trail running ajustable Dri-FIT

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