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ACG "Chamo Camo" Pantalón corto de trail running con malla interior de 15 cm - Hombre - Sequoia/Light Army/Summit White

Materiales reciclados

ACG "Chamo Camo"

Pantalón corto de trail running con malla interior de 15 cm - Hombre

69,99 €
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Suma kilómetros con este pantalón corto ligero y transpirable. Además, hemos incorporado paneles elásticos en cuatro direcciones para que puedas moverte sin restricciones. Los cuatro bolsillos son ideales para tener a mano todo lo que necesitas mientras corres.


  • Color mostrado: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Modelo: IM5134-355

ACG "Chamo Camo"

69,99 €

Suma kilómetros con este pantalón corto ligero y transpirable. Además, hemos incorporado paneles elásticos en cuatro direcciones para que puedas moverte sin restricciones. Los cuatro bolsillos son ideales para tener a mano todo lo que necesitas mientras corres.

Sujeción y transpirabilidad

Tecnología Nike Dri-FIT que repele el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad. Los paneles con tejido elástico en cuatro direcciones te permiten moverte sin restricciones.

Almacenamiento listo para el trail

Este pantalón corto tiene cuatro bolsillos para llevar todos tus básicos: dos laterales y dos traseros.

Detalles del producto

  • Cuerpo: 100 % poliéster. Panel: 80 % poliéster/20 % spandex. Forro: 92 % poliéster/8 % spandex.
  • Malla interior con dobladillo elástico
  • Cintura elástica con cordón
  • Logotipos ACG y Nike Swoosh con diseño reflectante
  • Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Modelo: IM5134-355

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 178 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

3 estrellas

  • Missing at least one zippered pocket

    RyanM30038259

    Nice shorts but would have been better if it included a zippered rear pocket on the waistband for a phone like many other Nike running shorts/tights.

ACG "Chamo Camo" Pantalón corto de trail running con malla interior de 15 cm - Hombre

ACG "Chamo Camo"

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