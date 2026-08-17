ACG "Chamo Camo" Pantalón corto de trail running con malla interior de 15 cm - Hombre

Missing at least one zippered pocket
RyanM30038259
Nice shorts but would have been better if it included a zippered rear pocket on the waistband for a phone like many other Nike running shorts/tights.
Materiales reciclados
Suma kilómetros con este pantalón corto ligero y transpirable. Además, hemos incorporado paneles elásticos en cuatro direcciones para que puedas moverte sin restricciones. Los cuatro bolsillos son ideales para tener a mano todo lo que necesitas mientras corres.
ACG "Chamo Camo"
Suma kilómetros con este pantalón corto ligero y transpirable. Además, hemos incorporado paneles elásticos en cuatro direcciones para que puedas moverte sin restricciones. Los cuatro bolsillos son ideales para tener a mano todo lo que necesitas mientras corres.
Tecnología Nike Dri-FIT que repele el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad. Los paneles con tejido elástico en cuatro direcciones te permiten moverte sin restricciones.
Este pantalón corto tiene cuatro bolsillos para llevar todos tus básicos: dos laterales y dos traseros.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
3 estrellas
Missing at least one zippered pocket
RyanM30038259
Nice shorts but would have been better if it included a zippered rear pocket on the waistband for a phone like many other Nike running shorts/tights.
ACG "Chamo Camo"