ACG "Chamo Camo" Pantalón corto de trail running con malla interior de 15 cm - Hombre

ACG "Chamo Camo"

69,99 €

Suma kilómetros con este pantalón corto ligero y transpirable. Además, hemos incorporado paneles elásticos en cuatro direcciones para que puedas moverte sin restricciones. Los cuatro bolsillos son ideales para tener a mano todo lo que necesitas mientras corres.

Sujeción y transpirabilidad

Tecnología Nike Dri-FIT que repele el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad. Los paneles con tejido elástico en cuatro direcciones te permiten moverte sin restricciones.

Almacenamiento listo para el trail

Este pantalón corto tiene cuatro bolsillos para llevar todos tus básicos: dos laterales y dos traseros.