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Buenas valoraciones
Nike Academy Team Bolsa de deporte de fútbol (Mediana, 60 l) - Midnight Navy/Negro/Blanco

Nike Academy Team

Bolsa de deporte de fútbol (Mediana, 60 l)

42,99 €
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La bolsa de deporte Nike Academy Team ofrece un diseño duradero y pensado para organizar tus cosas. Sus compartimentos específicos proporcionan espacio para el balón, las botas y la ropa, al tiempo que sus múltiples correas te permiten transportar cómodamente tu equipación vayas donde vayas.


  • Color mostrado: Midnight Navy/Negro/Blanco
  • Modelo: CU8090-410

Nike Academy Team

42,99 €

GUARDA LAS COSAS CÓMODAMENTE DENTRO Y FUERA DEL CAMPO.

La bolsa de deporte Nike Academy Team ofrece un diseño duradero y pensado para organizar tus cosas. Sus compartimentos específicos proporcionan espacio para el balón, las botas y la ropa, al tiempo que sus múltiples correas te permiten transportar cómodamente tu equipación vayas donde vayas.

Ventajas

  • Compartimento principal lo bastante grande para guardar el balón y mucho más.
  • Compartimento en la parte inferior con cremallera para guardar la equipación seca y mojada por separado y mantenerla limpia y organizada.
  • Correas para los hombros y las manos para transportar tu equipación con comodidad.
  • Bolsillo interior pequeño y bolsillos exteriores con cremallera para guardar objetos pequeños.

Detalles del producto

  • 63 x 30 x 30 cm (largo x ancho x alto)
  • 60 l
  • 100 % poliéster
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Midnight Navy/Negro/Blanco
  • Modelo: CU8090-410

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (14)

4.2 estrellas

  • Mauvaise qualité insatisfait

    JordanJ243167783

    Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.

  • LisaP702958956

    Please bring back the red one and also more coloured for women

  • Bag

    LouiseB506296906

    Great size bag for my son for the gym & easy to carry

Nike Academy Team Bolsa de deporte de fútbol (Mediana, 60 l)

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