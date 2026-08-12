Sabatilles Air Max 1 per a dona
Afegeix un toc d'història de les sabatilles a la teva col·lecció amb un nou parell de Nike Air Max 1 per a dona. Les Air Max 1, dissenyades per l'artista prolífic Tinker Hatfield i llançades l'any 1987, van revolucionar les regles del joc i van ser les primeres sabatilles que feien visible la tecnologia Max Air a l'entresola. Les Air Max 1 van establir el tipus de creativitat i innovació característiques de Nike, a més de ser l'origen de la família Air Max completa. Tria entre una varietat de sabatilles Air Max 1 per a dona i troba les que s'ajusten millor a la teva personalitat i al teu estil. Combina les Nike Air Max 1 amb uns leggings per a dona i aconsegueix un look modern i versàtil per a qualsevol ocasió. Compra les Air Max 1 per a home, nen i nena, i dona un cop d'ull a la col·lecció completa de sabatilles Nike Air Max per a dona per descobrir l'última selecció de sabatilles exclusives.