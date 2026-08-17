  1. Bàsquet
    2. /
  2. Calçat

Bàsquet Baixes Calçat

(67)
Ja 4 "Nightmare"
Ja 4 "Nightmare" Sabatilles de bàsquet
Pròximament
Ja 4 "Nightmare"
Sabatilles de bàsquet
129,99 €
Giannis Freak 8 LX
Giannis Freak 8 LX Sabatilles de bàsquet
Pròximament
Giannis Freak 8 LX
Sabatilles de bàsquet
124,99 €
A'Two "White Label LX"
A'Two "White Label LX" Sabatilles de bàsquet d'A'ja Wilson
Novetats
A'Two "White Label LX"
Sabatilles de bàsquet d'A'ja Wilson
159,99 €
Sabrina 4 "Light Work"
Sabrina 4 "Light Work" Sabatilles de bàsquet
Pròximament
Sabrina 4 "Light Work"
Sabatilles de bàsquet
129,99 €
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Giannis Freak 8 "Buckitos" Sabatilles de bàsquet
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Sabatilles de bàsquet
114,99 €
KD19
KD19 Sabatilles de bàsquet
KD19
Sabatilles de bàsquet
159,99 €
Kobe III Protro
Kobe III Protro Sabatilles de bàsquet
Disponibles a SNKRS
Kobe III Protro
Sabatilles de bàsquet
189,99 €
Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro Sabatilles de bàsquet - Home
Kobe III Low Protro
Sabatilles de bàsquet - Home
189,99 €
Book 2 "Tigers"
Book 2 "Tigers" Sabatilles de bàsquet
Novetats
Book 2 "Tigers"
Sabatilles de bàsquet
159,99 €
A'Two "Pinkies Up"
A'Two "Pinkies Up" Sabatilles de bàsquet d'A'ja Wilson
A'Two "Pinkies Up"
Sabatilles de bàsquet d'A'ja Wilson
139,99 €
Ja 3 "Animal Pack"
Ja 3 "Animal Pack" Sabatilles de bàsquet
Ja 3 "Animal Pack"
Sabatilles de bàsquet
134,99 €
Nike G.T. Cut Academy 2
Nike G.T. Cut Academy 2 Sabatilles de bàsquet
Nike G.T. Cut Academy 2
Sabatilles de bàsquet
99,99 €
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Sabatilles de bàsquet
Giannis Immortality 5
Sabatilles de bàsquet
89,99 €
Kobe III Low
Kobe III Low Sabatilles de bàsquet - Nen/a
Kobe III Low
Sabatilles de bàsquet - Nen/a
119,99 €
Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Sabatilles de bàsquet
Kobe IX Elite Low Protro
Sabatilles de bàsquet
209,99 €
Nike Precision 8 Low
Nike Precision 8 Low Sabatilles de bàsquet - Home
Nike Precision 8 Low
Sabatilles de bàsquet - Home
74,99 €
Book 2 "Sunburst"
Book 2 "Sunburst" Sabatilles de bàsquet
Book 2 "Sunburst"
Sabatilles de bàsquet
149,99 €
Kobe IX Elite Low EM Protro
Kobe IX Elite Low EM Protro Sabatilles de bàsquet
Kobe IX Elite Low EM Protro
Sabatilles de bàsquet
179,99 €
Nike S.T. Dynamite
Nike S.T. Dynamite Sabatilles de bàsquet - Nen/a
Nike S.T. Dynamite
Sabatilles de bàsquet - Nen/a
54,99 €
Kobe 9 Low Protro
Kobe 9 Low Protro Sabatilles de bàsquet
Kobe 9 Low Protro
Sabatilles de bàsquet
179,99 €
Caitlin 1 "Caitlin Blue"
Caitlin 1 "Caitlin Blue" Sabatilles de bàsquet
Pròximament
Caitlin 1 "Caitlin Blue"
Sabatilles de bàsquet
139,99 €
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" Sabatilles de bàsquet
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Sabatilles de bàsquet
199,99 €
Book 2 x McDonald's
Book 2 x McDonald's Sabatilles de bàsquet
Book 2 x McDonald's
Sabatilles de bàsquet
159,99 €
Kobe V
Kobe V Sabatilles de bàsquet - Nen/a
Kobe V
Sabatilles de bàsquet - Nen/a
119,99 €
Sabrina 3
Sabrina 3 Sabatilles de bàsquet - Nen/a
Sabrina 3
Sabatilles de bàsquet - Nen/a
109,99 €
Kobe 3 Low Protro
Kobe 3 Low Protro Sabatilles de bàsquet - Nen/a
Kobe 3 Low Protro
Sabatilles de bàsquet - Nen/a
119,99 €
Kobe V
Kobe V Sabatilles de bàsquet - Nen/a
Disponibles a SNKRS
Kobe V
Sabatilles de bàsquet - Nen/a
119,99 €
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Sabatilles de bàsquet - Nen/a
Giannis Immortality 5
Sabatilles de bàsquet - Nen/a
74,99 €
A'Two "WNBA 30th"
A'Two "WNBA 30th" Sabatilles de bàsquet d'A'ja Wilson
A'Two "WNBA 30th"
Sabatilles de bàsquet d'A'ja Wilson
149,99 €
Book 2 "WNBA 30th"
Book 2 "WNBA 30th" Sabatilles de bàsquet
Book 2 "WNBA 30th"
Sabatilles de bàsquet
159,99 €
Book 2 "The Phoenix"
Book 2 "The Phoenix" Sabatilles de bàsquet
Book 2 "The Phoenix"
Sabatilles de bàsquet
149,99 €
Nike S.T. Dynamite
Nike S.T. Dynamite Sabatilles de bàsquet - Nen/a petit/a
Nike S.T. Dynamite
Sabatilles de bàsquet - Nen/a petit/a
49,99 €
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Sabatilles de bàsquet personalitzables
Personalitza
+5
Novetats
Sabrina 4 By You
Sabatilles de bàsquet personalitzables
159,99 €
A'Two By You
A'Two By You Sabatilles de bàsquet personalitzables d'A'ja Wilson
Personalitza
+2
Personalitza
A'Two By You
Sabatilles de bàsquet personalitzables d'A'ja Wilson
169,99 €
Ja 3 By You
Ja 3 By You Sabatilles de bàsquet personalitzables
Personalitza
+1
Personalitza
Ja 3 By You
Sabatilles de bàsquet personalitzables
149,99 €
A'Two By A'ja Wilson
A'Two By A'ja Wilson Sabatilles de bàsquet personalitzables d'A'ja Wilson
Personalitza
Personalitza
A'Two By A'ja Wilson
Sabatilles de bàsquet personalitzables d'A'ja Wilson
169,99 €
A'One "Stone Mauve"
A'One "Stone Mauve" Sabatilles de bàsquet d'A'ja Wilson
A'One "Stone Mauve"
Sabatilles de bàsquet d'A'ja Wilson
30 % de descompte
Sabrina 3 "Three"
Sabrina 3 "Three" Sabatilles de bàsquet
Sabrina 3 "Three"
Sabatilles de bàsquet
30 % de descompte
Nike G.T. Cut 4 "WNBA 30th"
Nike G.T. Cut 4 "WNBA 30th" Sabatilles de bàsquet
Nike G.T. Cut 4 "WNBA 30th"
Sabatilles de bàsquet
30 % de descompte
Sabrina 3 "WNBA 30th"
Sabrina 3 "WNBA 30th" Sabatilles de bàsquet
Sabrina 3 "WNBA 30th"
Sabatilles de bàsquet
30 % de descompte
Sabrina 3
Sabrina 3 Sabatilles de bàsquet
Sabrina 3
Sabatilles de bàsquet
30 % de descompte
Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole"
Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole" Sabatilles de bàsquet
Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole"
Sabatilles de bàsquet
30 % de descompte
Giannis Freak 7 "Light Aqua"
Giannis Freak 7 "Light Aqua" Sabatilles de bàsquet
Giannis Freak 7 "Light Aqua"
Sabatilles de bàsquet
30 % de descompte
Nike G.T. Cut 4
Nike G.T. Cut 4 Sabatilles de bàsquet
Nike G.T. Cut 4
Sabatilles de bàsquet
30 % de descompte
Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham"
Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham" Sabatilles de bàsquet
Nike G.T. Cut 4 "Rob Dillingham"
Sabatilles de bàsquet
30 % de descompte
Nike Street Flare
Nike Street Flare Sabatilles de bàsquet
Nike Street Flare
Sabatilles de bàsquet
30 % de descompte
Jordan Heir Series 2 "Birds of Paradise"
Jordan Heir Series 2 "Birds of Paradise" Sabatilles de bàsquet
Jordan Heir Series 2 "Birds of Paradise"
Sabatilles de bàsquet
119,99 €
Luka 5
Luka 5 Sabatilles de bàsquet - Nen/a
Luka 5
Sabatilles de bàsquet - Nen/a
99,99 €
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee"
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee" Sabatilles de bàsquet
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee"
Sabatilles de bàsquet
109,99 €
Luka 5
Luka 5 Sabatilles de bàsquet
Luka 5
Sabatilles de bàsquet
129,99 €
Jordan Triangle
Jordan Triangle Sabatilles de bàsquet
Jordan Triangle
Sabatilles de bàsquet
139,99 €
Jordan All Game
Jordan All Game Sabatilles de bàsquet - Home
Jordan All Game
Sabatilles de bàsquet - Home
79,99 €
Luka 77
Luka 77 Sabatilles de bàsquet
+1
Luka 77
Sabatilles de bàsquet
99,99 €
Luka 5
Luka 5 Sabatilles de bàsquet
+1
Luka 5
Sabatilles de bàsquet
129,99 €
Luka 77
Luka 77 Sabatilles de bàsquet - Nen/a
+2
Luka 77
Sabatilles de bàsquet - Nen/a
79,99 €
Luka 5
Luka 5 Sabatilles - Nen/a
Luka 5
Sabatilles - Nen/a
99,99 €
Luka 5
Luka 5 Sabatilles de bàsquet - Nen/a petit/a
Luka 5
Sabatilles de bàsquet - Nen/a petit/a
79,99 €
Jordan Triangle Quai 54
Jordan Triangle Quai 54 Sabatilles de bàsquet
Jordan Triangle Quai 54
Sabatilles de bàsquet
139,99 €
Jordan Heir Series 2 "Desert Berry"
Jordan Heir Series 2 "Desert Berry" Sabatilles de bàsquet
Novetats
Jordan Heir Series 2 "Desert Berry"
Sabatilles de bàsquet
109,99 €
Jordan All Game
Jordan All Game Sabatilles de bàsquet - Nen/a
Novetats
Jordan All Game
Sabatilles de bàsquet - Nen/a
59,99 €
Luka 5 "Slovenian Glow"
Luka 5 "Slovenian Glow" Sabatilles de bàsquet
Luka 5 "Slovenian Glow"
Sabatilles de bàsquet
129,99 €
Luka 5
Luka 5 Sabatilles - Nen/a petit/a
Luka 5
Sabatilles - Nen/a petit/a
79,99 €
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Luka 5 "Luka Lifestyle" Sabatilles de bàsquet
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Sabatilles de bàsquet
30 % de descompte
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals"
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals" Sabatilles de bàsquet
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals"
Sabatilles de bàsquet
30 % de descompte
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Luka 5 "Luka Lifestyle" Sabatilles de bàsquet - Nen/a
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Sabatilles de bàsquet - Nen/a
30 % de descompte
Air Jordan 40 "Wolf Grey"
Air Jordan 40 "Wolf Grey" Sabatilles de bàsquet
Air Jordan 40 "Wolf Grey"
Sabatilles de bàsquet
30 % de descompte
Air Jordan 40
Air Jordan 40 Sabatilles de bàsquet
Air Jordan 40
Sabatilles de bàsquet
30 % de descompte
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee"
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee" Sabatilles de bàsquet
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee"
Sabatilles de bàsquet
109,99 €
Luka 5
Luka 5 Sabatilles de bàsquet
Luka 5
Sabatilles de bàsquet
129,99 €
Jordan Triangle
Jordan Triangle Sabatilles de bàsquet
Jordan Triangle
Sabatilles de bàsquet
139,99 €
Jordan All Game
Jordan All Game Sabatilles de bàsquet - Home
Jordan All Game
Sabatilles de bàsquet - Home
79,99 €
Luka 77
Luka 77 Sabatilles de bàsquet
+1
Luka 77
Sabatilles de bàsquet
99,99 €
Luka 5
Luka 5 Sabatilles de bàsquet
+1
Luka 5
Sabatilles de bàsquet
129,99 €
Luka 77
Luka 77 Sabatilles de bàsquet - Nen/a
+2
Luka 77
Sabatilles de bàsquet - Nen/a
79,99 €
Luka 5
Luka 5 Sabatilles - Nen/a
Luka 5
Sabatilles - Nen/a
99,99 €
Luka 5
Luka 5 Sabatilles de bàsquet - Nen/a petit/a
Luka 5
Sabatilles de bàsquet - Nen/a petit/a
79,99 €
Jordan Triangle Quai 54
Jordan Triangle Quai 54 Sabatilles de bàsquet
Jordan Triangle Quai 54
Sabatilles de bàsquet
139,99 €
Jordan Heir Series 2 "Desert Berry"
Jordan Heir Series 2 "Desert Berry" Sabatilles de bàsquet
Novetats
Jordan Heir Series 2 "Desert Berry"
Sabatilles de bàsquet
109,99 €
Jordan All Game
Jordan All Game Sabatilles de bàsquet - Nen/a
Novetats
Jordan All Game
Sabatilles de bàsquet - Nen/a
59,99 €
Luka 5 "Slovenian Glow"
Luka 5 "Slovenian Glow" Sabatilles de bàsquet
Luka 5 "Slovenian Glow"
Sabatilles de bàsquet
129,99 €
Luka 5
Luka 5 Sabatilles - Nen/a petit/a
Luka 5
Sabatilles - Nen/a petit/a
79,99 €
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Luka 5 "Luka Lifestyle" Sabatilles de bàsquet
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Sabatilles de bàsquet
30 % de descompte
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals"
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals" Sabatilles de bàsquet
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals"
Sabatilles de bàsquet
30 % de descompte
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Luka 5 "Luka Lifestyle" Sabatilles de bàsquet - Nen/a
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Sabatilles de bàsquet - Nen/a
30 % de descompte
Air Jordan 40 "Wolf Grey"
Air Jordan 40 "Wolf Grey" Sabatilles de bàsquet
Air Jordan 40 "Wolf Grey"
Sabatilles de bàsquet
30 % de descompte
Air Jordan 40
Air Jordan 40 Sabatilles de bàsquet
Air Jordan 40
Sabatilles de bàsquet
30 % de descompte