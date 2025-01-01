Cerca una botiga
Ajuda
Estat de la comanda
Enviament i lliurament
Devolucions
Guies de talles
Posa't en contacte amb nosaltres
Política de privadesa
Condicions de venda
Condicions d'ús
Envia'ns comentaris
Uneix-te a nosaltres
Inicia la sessió
Novetats
Compra totes les novetats
Supervendes
Calendari de llançaments de SNKRS
El millor en roba d'hivern
Noves idees de regals
Targetes de regal
Destacats
Icones Jordan reinventades
Bàsics d'ACG
Shox: Style it Like Them
Nike Tech
Novetat en futbol: Nike United
Tendències
Sabatilles de running amb el màxim amortiment
Sabatilles de running amb un amortiment ferm
Roba de Sportswear
Entrenament híbrid
Xandalls de futbol
Regals per a tothom
Novetats per a home
Shox: inspira't en el seu estil
Sabatilles
Totes les sabatilles
Lifestyle
Jordan
Running
Futbol
Bàsquet
Training i gimnàs
Skateboard
Sabatilles personalitzables
Roba
Tota la roba
Dessuadores amb caputxa i sense
Pantalons i malles
Xandalls
Jaquetes
Parts superiors
Pantalons curts
Accessoris
Esport
Tennis
Golf
Novetats per a dona
Pantalons
Leggings
Conjunts
Sostenidors esportius
Ioga
Novetats per a nen/a
Zona Teens
Col·lecció Nike x LEGO®
Educació física
Pantalons i leggings
Accessoris
Nen/a per edat
Adolescent (13-17 anys)
Nen/a (7-12 anys)
Nen/a petit/a (3-7 anys)
Nadó i infant (0-3 anys)
Novetats en productes esportius
The Locker Room
Jordan Sport
Cercador de sabatilles de running
Productes de running
Productes de futbol
Productes de training i gimnàs
Més esports
Tots els esports
Novetats de Sportswear
Calendari de llançaments de SNKRS
Equipament de Sportswear
La millor selecció Jordan
Air Force 1
Air Max
Air Jordan 1
Dunk
Nike P-6000
Nike Shox
Tots els productes Jordan
Novetats de Jordan
Accessoris i equipament
Termes de cerca populars
Compra
Els Nike Members poden gaudir d'enviament de franc i devolucions gratuïtes durant un període de 30 dies. Més informació Uneix-te a nosaltres