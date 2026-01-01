Materials reciclats
Erling Haaland Academy
Samarreta de futbol de màniga curta Dri-FIT - Nen/a
Al terreny de joc, Erling Haaland és valent i implacable. Per tant, necessita una equipació amb la mateixa intensitat que demostra mentre juga. Aquesta part superior de teixit Knit lleuger incorpora la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor, i panells laterals de malla per mantenir la frescor i dominar el partit.
- Color mostrat: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Model: HV0229-739
Erling Haaland Academy
Al terreny de joc, Erling Haaland és valent i implacable. Per tant, necessita una equipació amb la mateixa intensitat que demostra mentre juga. Aquesta part superior de teixit Knit lleuger incorpora la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor, i panells laterals de malla per mantenir la frescor i dominar el partit.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- Els panells laterals de malla afegeixen transpirabilitat on més cal.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Model: HV0229-739
Talles i ajustos
- La model de la fotografia porta una talla M i fa 142 cm d'alçada
- El model de la fotografia porta una talla M i fa 141 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Erling Haaland Academy