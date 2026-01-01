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Erling Haaland Academy Samarreta de futbol de màniga curta Dri-FIT - Nen/a - University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue

Materials reciclats

Erling Haaland Academy

Samarreta de futbol de màniga curta Dri-FIT - Nen/a

30 % de descompte
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Al terreny de joc, Erling Haaland és valent i implacable. Per tant, necessita una equipació amb la mateixa intensitat que demostra mentre juga. Aquesta part superior de teixit Knit lleuger incorpora la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor, i panells laterals de malla per mantenir la frescor i dominar el partit.


  • Color mostrat: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
  • Model: HV0229-739

Erling Haaland Academy

30 % de descompte

Al terreny de joc, Erling Haaland és valent i implacable. Per tant, necessita una equipació amb la mateixa intensitat que demostra mentre juga. Aquesta part superior de teixit Knit lleuger incorpora la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor, i panells laterals de malla per mantenir la frescor i dominar el partit.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • Els panells laterals de malla afegeixen transpirabilitat on més cal.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
  • Model: HV0229-739

Talles i ajustos

    • La model de la fotografia porta una talla M i fa 142 cm d'alçada
    • El model de la fotografia porta una talla M i fa 141 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Erling Haaland Academy Samarreta de futbol de màniga curta Dri-FIT - Nen/a

    Erling Haaland Academy

    30 % de descompte

    Completa el look

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