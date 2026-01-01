Erling Haaland Academy Part superior de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a

Materials reciclats
Erling Haaland Academy
Part superior Nike Dri-FIT de futbol - Nen/a
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Aquesta part superior lleugera, amb elements gràfics inspirats en el magnetisme que exerceix l'Erling sobre el terreny de joc, incorpora una tecnologia que capil·laritza la suor i panells de malla per mantenir la frescor mentre domines el camp.
- Color mostrat: Blanc/Blanc/Hot Punch/Hot Punch
- Model: IF2809-100
Erling Haaland Academy
Aquesta part superior lleugera, amb elements gràfics inspirats en el magnetisme que exerceix l'Erling sobre el terreny de joc, incorpora una tecnologia que capil·laritza la suor i panells de malla per mantenir la frescor mentre domines el camp.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Blanc/Blanc/Hot Punch/Hot Punch
- Model: IF2809-100
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 141 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Erling Haaland Academy