Materials reciclats
Equipació Stadium SE Inter de Milà 2026
Pantalons curts de futbol Replica Nike ACG Dri-FIT - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Per primera vegada, ACG porta l'Inter Milan fora del camp, concretament als Alps. Aquests pantalons curts rèplica, inspirats en el vincle entre la gent de Milà i l'aire lliure, et permeten fer gala del teu equip a qualsevol altitud. Si penses pujar molt amunt, posa't alguna cosa més al damunt.
- Color mostrat: Negre/Safety Orange
- Model: IB3151-010
Equipació Stadium SE Inter de Milà 2026
Per primera vegada, ACG porta l'Inter Milan fora del camp, concretament als Alps. Aquests pantalons curts rèplica, inspirats en el vincle entre la gent de Milà i l'aire lliure, et permeten fer gala del teu equip a qualsevol altitud. Si penses pujar molt amunt, posa't alguna cosa més al damunt.
Inspiració en les equipacions professionals
La nostra col·lecció Stadium combina detalls que imiten el disseny original amb una tecnologia que capil·laritza la suor per preparar-te per al joc amb un look inspirat en el teu equip preferit.
Transpirabilitat total
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Detalls del producte
- Disseny Replica
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Safety Orange
- Model: IB3151-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 184 cm d'alçada
- Ajust entallat: elegant i estret
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Equipació Stadium SE Inter de Milà 2026