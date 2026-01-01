Materials reciclats
Equipació de porter Stadium FC Barcelona 2026/27
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Equipa't com el porter del teu equip preferit amb aquesta samarreta Replica del FC Barcelona. La nostra col·lecció Stadium combina detalls que imiten el disseny original amb una tecnologia que gestiona la suor per preparar-te per al joc amb un look inspirat en el teu equip preferit.
- Color mostrat: Stadium Green/Stadium Green/Negre/Blanc
- Model: II3610-324
Equipació de porter Stadium FC Barcelona 2026/27
Equipa't com el porter del teu equip preferit amb aquesta samarreta Replica del FC Barcelona. La nostra col·lecció Stadium combina detalls que imiten el disseny original amb una tecnologia que gestiona la suor per preparar-te per al joc amb un look inspirat en el teu equip preferit.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- El disseny Replica imita l'equipació que porten els jugadors professionals.
Detalls del producte
- Disseny Replica
- 100 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Stadium Green/Stadium Green/Negre/Blanc
- Model: II3610-324
Talles i ajustos
- La model de la fotografia porta una talla S i fa 138 cm d'alçada
- El model de la fotografia porta una talla M i fa 140 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Equipació de porter Stadium FC Barcelona 2026/27