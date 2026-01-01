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Equipació de porter Stadium Anglaterra 2026 Pantalons curts de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a - Astronomy Blue/Negre/Blanc

Materials reciclats

Equipació de porter Stadium Anglaterra 2026

Pantalons curts de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a

42,99 €

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

La nostra col·lecció Stadium combina detalls que imiten el disseny original amb una tecnologia que capil·laritza la suor per preparar-te per al joc amb un look inspirat en el teu equip preferit.


  • Color mostrat: Astronomy Blue/Negre/Blanc
  • Model: IB5260-489

Equipació de porter Stadium Anglaterra 2026

42,99 €

La nostra col·lecció Stadium combina detalls que imiten el disseny original amb una tecnologia que capil·laritza la suor per preparar-te per al joc amb un look inspirat en el teu equip preferit.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • El disseny Replica imita l'equipació que porten els jugadors professionals.

Detalls del producte

  • Cintura elàstica amb cordó
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Astronomy Blue/Negre/Blanc
  • Model: IB5260-489

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 137 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Equipació de porter Stadium Anglaterra 2026 Pantalons curts de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a

    Equipació de porter Stadium Anglaterra 2026

    42,99 €

    Completa el look