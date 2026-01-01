Materials reciclats
Nike Energy
Pantalons curts de teixit Woven - Dona
Aquests pantalons curts lleugers tenen dues capes de teixit, l'una interior i cenyida, l'altra exterior i ampla, per oferir protecció i comoditat. Hi hem afegit moltes butxaques perquè et concentris únicament en el teu ritme.
- Color mostrat: Phantom
- Model: IO1988-030
Nike Energy
Aquests pantalons curts lleugers tenen dues capes de teixit, l'una interior i cenyida, l'altra exterior i ampla, per oferir protecció i comoditat. Hi hem afegit moltes butxaques perquè et concentris únicament en el teu ritme.
Detalls del producte
- Butxaques amb cremallera
- Cintura elàstica amb cordó
- Cos/folre: 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Phantom
- Model: IO1988-030
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 172 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Energy