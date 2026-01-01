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Nike Energy Pantalons curts de teixit Woven - Dona - Phantom

Materials reciclats

Nike Energy

Pantalons curts de teixit Woven - Dona

124,99 €
Phantom
Negre
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquests pantalons curts lleugers tenen dues capes de teixit, l'una interior i cenyida, l'altra exterior i ampla, per oferir protecció i comoditat. Hi hem afegit moltes butxaques perquè et concentris únicament en el teu ritme.


  • Color mostrat: Phantom
  • Model: IO1988-030

Nike Energy

124,99 €

Aquests pantalons curts lleugers tenen dues capes de teixit, l'una interior i cenyida, l'altra exterior i ampla, per oferir protecció i comoditat. Hi hem afegit moltes butxaques perquè et concentris únicament en el teu ritme.

Detalls del producte

  • Butxaques amb cremallera
  • Cintura elàstica amb cordó
  • Cos/folre: 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Phantom
  • Model: IO1988-030

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 172 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Energy Pantalons curts de teixit Woven - Dona

    Nike Energy

    124,99 €

    Completa el look