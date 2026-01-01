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Nike Energy Jaqueta de futbol de teixit Woven Repel - Home - Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam

Materials reciclats

Nike Energy

Jaqueta de futbol de teixit Woven Repel - Home

30 % de descompte
Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
Medium Ash/Off Noir/Summit White/Summit White
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Nike va revolucionar el món del futbol fa 30 anys. Aquesta jaqueta repel·lent a l'aigua té els mateixos detalls que els dissenys intemporals de mitjans dels anys 90, però amb la tecnologia necessària per adaptar-se al joc d'avui en dia.


  • Color mostrat: Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
  • Model: IF1528-410

Nike Energy

30 % de descompte

Nike va revolucionar el món del futbol fa 30 anys. Aquesta jaqueta repel·lent a l'aigua té els mateixos detalls que els dissenys intemporals de mitjans dels anys 90, però amb la tecnologia necessària per adaptar-se al joc d'avui en dia.

Avantatges

  • El teixit elàstic en quatre direccions està dissenyat per acompanyar els teus moviments.
  • Butxaques per a les mans per desar-hi les coses.

Detalls del producte

  • Cremallera bidireccional frontal
  • Punys i vora elàstics
  • Obertura de caputxa elàstica
  • Logotip Swoosh brodat
  • 85 % polièster, 15 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
  • Model: IF1528-410

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 184 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Nike Energy Jaqueta de futbol de teixit Woven Repel - Home

    Nike Energy

    30 % de descompte

    Completa el look

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