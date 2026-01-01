Materials reciclats
Nike Energy
Jaqueta de futbol de teixit Woven Repel - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Nike va revolucionar el món del futbol fa 30 anys. Aquesta jaqueta repel·lent a l'aigua té els mateixos detalls que els dissenys intemporals de mitjans dels anys 90, però amb la tecnologia necessària per adaptar-se al joc d'avui en dia.
- Color mostrat: Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
- Model: IF1528-410
Nike Energy
Nike va revolucionar el món del futbol fa 30 anys. Aquesta jaqueta repel·lent a l'aigua té els mateixos detalls que els dissenys intemporals de mitjans dels anys 90, però amb la tecnologia necessària per adaptar-se al joc d'avui en dia.
Avantatges
- El teixit elàstic en quatre direccions està dissenyat per acompanyar els teus moviments.
- Butxaques per a les mans per desar-hi les coses.
Detalls del producte
- Cremallera bidireccional frontal
- Punys i vora elàstics
- Obertura de caputxa elàstica
- Logotip Swoosh brodat
- 85 % polièster, 15 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
- Model: IF1528-410
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 184 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike Energy