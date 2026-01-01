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Nike Energy Bodi - Dona - Phantom

Nike Energy

Bodi - Dona

89,99 €
Phantom
Negre
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Mostra la teva silueta amb aquest elegant bodi. El teixit ultrasuau de densitat mitjana ofereix una protecció suau perquè només destaqui la teva confiança en tu.


  • Color mostrat: Phantom
  • Model: IM6096-030

Nike Energy

89,99 €

Mostra la teva silueta amb aquest elegant bodi. El teixit ultrasuau de densitat mitjana ofereix una protecció suau perquè només destaqui la teva confiança en tu.

Detalls del producte

  • Cos/folre: 53 % nylon, 47 % elastà. Folre del reforç: 60 % cotó, 40 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Phantom
  • Model: IM6096-030

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 172 cm d'alçada
    • Ajust cenyit: adaptat a la forma del cos
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Energy Bodi - Dona

    Nike Energy

    89,99 €

    Completa el look