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Nike Energy
Bodi - Dona
89,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Mostra la teva silueta amb aquest elegant bodi. El teixit ultrasuau de densitat mitjana ofereix una protecció suau perquè només destaqui la teva confiança en tu.
- Color mostrat: Phantom
- Model: IM6096-030
Nike Energy
89,99 €
Mostra la teva silueta amb aquest elegant bodi. El teixit ultrasuau de densitat mitjana ofereix una protecció suau perquè només destaqui la teva confiança en tu.
Detalls del producte
- Cos/folre: 53 % nylon, 47 % elastà. Folre del reforç: 60 % cotó, 40 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Phantom
- Model: IM6096-030
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 172 cm d'alçada
- Ajust cenyit: adaptat a la forma del cos
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Energy
89,99 €