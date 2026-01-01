Nike Dunk High By You
Sabatilles personalitzables - Dona
Agafa seient i afegeix el teu toc especial a una icona del bàsquet i del dia a dia. El disseny personalitzable que s'inspira en l'aire lliure et permet ser tan expressiva com vulguis. Tria entre detalls de lona o ant per destacar amb un look de trail running. També pots incloure-hi pell clàssica per als dies de descans a la ciutat. Segueix escrivint la teva història a la veta, que funciona perfectament per enganxar les sabatilles a la motxilla quan has de creuar un rierol o vas a la platja. Les opcions de colors incomptables et permeten donar curs al teu esperit aventurer. Tant se val que facis, la teva influència sobre les Nike Dunk serà innegable.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Model: DV2272-900
Nike Dunk High By You
Agafa seient i afegeix el teu toc especial a una icona del bàsquet i del dia a dia. El disseny personalitzable que s'inspira en l'aire lliure et permet ser tan expressiva com vulguis. Tria entre detalls de lona o ant per destacar amb un look de trail running. També pots incloure-hi pell clàssica per als dies de descans a la ciutat. Segueix escrivint la teva història a la veta, que funciona perfectament per enganxar les sabatilles a la motxilla quan has de creuar un rierol o vas a la platja. Les opcions de colors incomptables et permeten donar curs al teu esperit aventurer. Tant se val que facis, la teva influència sobre les Nike Dunk serà innegable.
Defineix la teva plataforma
Tria la lona per aconseguir un look d'eficàcia provada o opta per la pell amb un acabat clàssic. En qualsevol cas, escull la base per començar el teu camí.
Colors dels anys 90
Golden Moss, Malachite i University Gold. Què més? Pots escollir entre una gran varietat de tons que s'inspiren en l'equipament d'exterior dels anys 90 per acolorir el món.
Dona-hi un toc personal
Quin és el teu sobrenom? Tens un company d'aventures? Quin és el teu snack preferit? Explica una part de la teva història amb un missatge personalitzable de fins a 5 caràcters (números del 0 al 9 i lletres de la A a la Z) que pots brodar a la veta entrellaçada del taló.
Més avantatges
- Part superior que envelleix amb una suavitat increïble i que presenta una confecció duradora que recorda les sabatilles de bàsquet dels anys 80.
- L'entresola d'escuma aporta un amortiment lleuger i reactiu.
- Sola exterior de goma amb el punt de gir clàssic de bàsquet per proporcionar durabilitat, tracció i un estil tradicional.
- L'etiqueta de pell a la llengüeta completa el look.
Detalls Nike By You
- Els nostres Members són únics, igual que les teves sabatilles. Cada parell està confeccionat a mà, un per un. Les coses bones es fan esperar.
- Les teves inicials? Potser un sobrenom? O alguna cosa que et defineixi completament? Incorpora un toc personal amb una inscripció personalitzable a les teves sabatilles. A més, el teu nom és a la capsa.
- Amb la nostra eina de creació en 3D, pots veure la teva creació cobrar vida mentre experimentes amb tota mena d'opcions de disseny.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Model: DV2272-900
Nike Dunk
La influència de les Nike Dunk tant a les pistes de bàsquet com al món de l'skateboard és innegable. Les Nike Dunk es van llançar originalment l'any 1985 com a sabatilles de bàsquet, però la seva sola plana i amb adherència era perfecta per a la comunitat oblidada dels skaters. Les dècades d'incomptables combinacions de colors Dunk descobreixen una subcultura que clama creativitat i funcionalitat per continuar representant l'esperit dels skaters d'arreu del món.
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Dunk High By You
Més informació
Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.