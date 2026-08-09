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Puntuació alta
Nike Dri-FIT Club Gorra amb logotip Swoosh metal·litzat sense estructura - Negre/Platejat metal·litzat

Materials reciclats

Nike Dri-FIT Club

Gorra amb logotip Swoosh metal·litzat sense estructura

27,99 €
Negre/Platejat metal·litzat
Light Smoke Grey/Platejat metal·litzat
Blanc/Platejat metal·litzat
Midnight Navy/Platejat metal·litzat
Pink Smoke/Or metal·litzat
Camo Green/Platejat metal·litzat
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.

Actualitza el teu estil Swoosh amb aquesta gorra Club de profunditat mitjana sense estructura. La visera corbada i el logotip Swoosh metal·litzat aporten un acabat impecable, mentre que el teixit que capil·laritza la suor manté la frescor i la comoditat mentre gaudeixes del bon temps.


  • Color mostrat: Negre/Platejat metal·litzat
  • Model: FB5372-010

Nike Dri-FIT Club

27,99 €

Actualitza el teu estil Swoosh amb aquesta gorra Club de profunditat mitjana sense estructura. La visera corbada i el logotip Swoosh metal·litzat aporten un acabat impecable, mentre que el teixit que capil·laritza la suor manté la frescor i la comoditat mentre gaudeixes del bon temps.

Avantatges

  • Les gorres Club presenten un estil per al dia a dia amb una profunditat mitjana.
  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • El teixit de sarja presenta un tacte suau i lleuger.
  • La sivella metal·litzada amb logotip Swoosh ofereix un ajust regulable.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Logotip Swoosh de lingot metal·litzat
  • Tancament amb sivella metal·litzada regulable i logotip Swoosh en relleu
  • Rentar a mà
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Platejat metal·litzat
  • Model: FB5372-010

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (74)

4.6 estrelles

  • 5 stars

    JesperKjærH504349661

    good quality and good fit for my large head

  • Eric913823023

    It’s perfect ,I love how comfortable it is

  • Wie auf den Bildern!

    Karen9686a9d869a5482fad05797e388874f0

    Sehr gut! Kann ich nur empfehlen.

Nike Dri-FIT Club Gorra amb logotip Swoosh metal·litzat sense estructura

Nike Dri-FIT Club

27,99 €

Completa el look

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Descobreix la gorra amb logotip Swoosh metal·litzat sense estructura Nike Dri-FIT Club

Les gorres Club presenten un estil per al dia a dia amb una profunditat mitjana.

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.