Nike Dri-FIT Club Gorra amb logotip Swoosh metal·litzat sense estructura

5 stars
JesperKjærH504349661
good quality and good fit for my large head
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Actualitza el teu estil Swoosh amb aquesta gorra Club de profunditat mitjana sense estructura. La visera corbada i el logotip Swoosh metal·litzat aporten un acabat impecable, mentre que el teixit que capil·laritza la suor manté la frescor i la comoditat mentre gaudeixes del bon temps.
Nike Dri-FIT Club
Actualitza el teu estil Swoosh amb aquesta gorra Club de profunditat mitjana sense estructura. La visera corbada i el logotip Swoosh metal·litzat aporten un acabat impecable, mentre que el teixit que capil·laritza la suor manté la frescor i la comoditat mentre gaudeixes del bon temps.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.6 estrelles
5 stars
JesperKjærH504349661
good quality and good fit for my large head
Eric913823023
It’s perfect ,I love how comfortable it is
Wie auf den Bildern!
Karen9686a9d869a5482fad05797e388874f0
Sehr gut! Kann ich nur empfehlen.
Nike Dri-FIT Club
Descobreix la gorra amb logotip Swoosh metal·litzat sense estructura Nike Dri-FIT Club
Les gorres Club presenten un estil per al dia a dia amb una profunditat mitjana.
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.