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Nike Downshifter 14 Sabatilles de running de carretera - Dona - Negre/British Khaki/Fusion Red/Sail

Nike Downshifter 14

Sabatilles de running de carretera - Dona

69,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Accelera amb cada trepitjada amb les Downshifter 14. Hem augmentat l'amortiment a l'entresola per oferir més comoditat i reactivitat que la versió anterior. A més, la part superior està confeccionada amb una malla amb perforacions per a una transpirabilitat òptima i una banda a la part mitjana del peu que et proporciona un ajust cenyit.


  • Color mostrat: Negre/British Khaki/Fusion Red/Sail
  • Model: IR0210-001

Nike Downshifter 14

69,99 €

L'augment de les capes d'escuma proporciona un amortiment reactiu per a més comoditat.

Accelera amb cada trepitjada amb les Downshifter 14. Hem augmentat l'amortiment a l'entresola per oferir més comoditat i reactivitat que la versió anterior. A més, la part superior està confeccionada amb una malla amb perforacions per a una transpirabilitat òptima i una banda a la part mitjana del peu que et proporciona un ajust cenyit.

Malla amb perforacions

La malla amb perforacions perfeccionada a la part superior ofereix transpirabilitat i destaca amb un estampat salvatge.

Amortiment elàstic

Hem augmentat l'amortiment a l'entresola per oferir més comoditat i reactivitat.

Subjecció còmoda

La banda d'ajust interna ofereix fermesa al voltant de la part mitjana del peu per a un ajust cenyit.

Novetats

  • Nivell d'escuma més alt
  • Part superior de malla amb perforacions

Detalls del producte

  • Pes: 276 g aprox. (talla 39 de dona)
  • Drop del taló a la puntera: 10 mm
  • Color mostrat: Negre/British Khaki/Fusion Red/Sail
  • Model: IR0210-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Downshifter 14 Sabatilles de running de carretera - Dona

    Nike Downshifter 14

    69,99 €

    Completa el look

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