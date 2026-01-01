Nike Downshifter 14
Sabatilles de running de carretera - Dona
Accelera amb cada trepitjada amb les Downshifter 14. Hem augmentat l'amortiment a l'entresola per oferir més comoditat i reactivitat que la versió anterior. A més, la part superior està confeccionada amb una malla amb perforacions per a una transpirabilitat òptima i una banda a la part mitjana del peu que et proporciona un ajust cenyit.
- Color mostrat: Negre/British Khaki/Fusion Red/Sail
- Model: IR0210-001
Nike Downshifter 14
L'augment de les capes d'escuma proporciona un amortiment reactiu per a més comoditat.
Accelera amb cada trepitjada amb les Downshifter 14. Hem augmentat l'amortiment a l'entresola per oferir més comoditat i reactivitat que la versió anterior. A més, la part superior està confeccionada amb una malla amb perforacions per a una transpirabilitat òptima i una banda a la part mitjana del peu que et proporciona un ajust cenyit.
Malla amb perforacions
La malla amb perforacions perfeccionada a la part superior ofereix transpirabilitat i destaca amb un estampat salvatge.
Amortiment elàstic
Hem augmentat l'amortiment a l'entresola per oferir més comoditat i reactivitat.
Subjecció còmoda
La banda d'ajust interna ofereix fermesa al voltant de la part mitjana del peu per a un ajust cenyit.
Novetats
- Nivell d'escuma més alt
- Part superior de malla amb perforacions
Detalls del producte
- Pes: 276 g aprox. (talla 39 de dona)
- Drop del taló a la puntera: 10 mm
- Color mostrat: Negre/British Khaki/Fusion Red/Sail
- Model: IR0210-001
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike Downshifter 14.
Nike Downshifter 14