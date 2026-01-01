Dessuadora amb caputxa Jordan Sport Hoop Fleece - Home

Jordan Sport Hoop Fleece
Dessuadora amb caputxa - Home
Gaudeix de la frescor dins i fora de la pista amb el nostre teixit Fleece lleuger i prèmium. Aquesta dessuadora amb caputxa, que és suau per dins i per fora, ofereix molta calidesa sense volum afegit. A més, el teixit que capil·laritza la suor manté la transpirabilitat i la comoditat quan puja la intensitat.
- Color mostrat: True Blue
- Model: IM7551-485
Jordan Sport Hoop Fleece
Gaudeix de la frescor dins i fora de la pista amb el nostre teixit Fleece lleuger i prèmium. Aquesta dessuadora amb caputxa, que és suau per dins i per fora, ofereix molta calidesa sense volum afegit. A més, el teixit que capil·laritza la suor manté la transpirabilitat i la comoditat quan puja la intensitat.
Avantatges
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Detalls del producte
- Cos: 69 % cotó, 31 % polièster. Folre de la caputxa: 69 % cotó, 31 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: True Blue
- Model: IM7551-485
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 188 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Jordan Sport Hoop Fleece