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Dessuadora amb caputxa Jordan Sport Hoop Fleece - Home - True Blue

Jordan Sport Hoop Fleece

Dessuadora amb caputxa - Home

99,99 €
True Blue
Negre
Gris jaspiat
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Gaudeix de la frescor dins i fora de la pista amb el nostre teixit Fleece lleuger i prèmium. Aquesta dessuadora amb caputxa, que és suau per dins i per fora, ofereix molta calidesa sense volum afegit. A més, el teixit que capil·laritza la suor manté la transpirabilitat i la comoditat quan puja la intensitat.


  • Color mostrat: True Blue
  • Model: IM7551-485

Jordan Sport Hoop Fleece

99,99 €

Gaudeix de la frescor dins i fora de la pista amb el nostre teixit Fleece lleuger i prèmium. Aquesta dessuadora amb caputxa, que és suau per dins i per fora, ofereix molta calidesa sense volum afegit. A més, el teixit que capil·laritza la suor manté la transpirabilitat i la comoditat quan puja la intensitat.

Avantatges

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Detalls del producte

  • Cos: 69 % cotó, 31 % polièster. Folre de la caputxa: 69 % cotó, 31 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: True Blue
  • Model: IM7551-485

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 188 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Dessuadora amb caputxa Jordan Sport Hoop Fleece - Home

    Jordan Sport Hoop Fleece

    99,99 €

    Completa el look