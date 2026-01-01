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Dessuadora amb caputxa i màniga curta de teixit French Terry Jordan Flight Fleece - Dona - Negre/Deep Royal/University Red

Jordan Flight Fleece

Dessuadora amb caputxa de màniga curta de teixit French Terry - Dona

89,99 €
Negre/Deep Royal/University Red
Blanc perla/Deep Royal/Sail
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta part superior, inspirada en el clàssic look de dessuadora retallada amb caputxa d'MJ, té un ajust relaxat al pit amb l'amplitud perfecta. Està confeccionada amb un teixit Fleece agradable, llis a l'exterior i amb un raspallat suau a l'interior, i la caputxa amb folre de setí ajuda a retenir la humitat natural dels cabells per reduir l'efecte encrespament i evitar que es trenquin.


  • Color mostrat: Negre/Deep Royal/University Red
  • Model: IM6961-010

Jordan Flight Fleece

89,99 €

Aquesta part superior, inspirada en el clàssic look de dessuadora retallada amb caputxa d'MJ, té un ajust relaxat al pit amb l'amplitud perfecta. Està confeccionada amb un teixit Fleece agradable, llis a l'exterior i amb un raspallat suau a l'interior, i la caputxa amb folre de setí ajuda a retenir la humitat natural dels cabells per reduir l'efecte encrespament i evitar que es trenquin.

Detalls del producte

  • Butxaques
  • Caputxa amb folre setinat
  • Cos: 90 % cotó, 10 % polièster. Canalé: 97 % cotó, 3 % elastà. Interior de les butxaques: 100 % polièster. Folre de la caputxa: 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Deep Royal/University Red
  • Model: IM6961-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 180 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Dessuadora amb caputxa i màniga curta de teixit French Terry Jordan Flight Fleece - Dona

    Jordan Flight Fleece

    89,99 €

    Completa el look