Dessuadora amb caputxa i màniga curta de teixit French Terry Jordan Flight Fleece - Dona

Jordan Flight Fleece
Dessuadora amb caputxa de màniga curta de teixit French Terry - Dona
Aquesta part superior, inspirada en el clàssic look de dessuadora retallada amb caputxa d'MJ, té un ajust relaxat al pit amb l'amplitud perfecta. Està confeccionada amb un teixit Fleece agradable, llis a l'exterior i amb un raspallat suau a l'interior, i la caputxa amb folre de setí ajuda a retenir la humitat natural dels cabells per reduir l'efecte encrespament i evitar que es trenquin.
- Color mostrat: Negre/Deep Royal/University Red
- Model: IM6961-010
Jordan Flight Fleece
Aquesta part superior, inspirada en el clàssic look de dessuadora retallada amb caputxa d'MJ, té un ajust relaxat al pit amb l'amplitud perfecta. Està confeccionada amb un teixit Fleece agradable, llis a l'exterior i amb un raspallat suau a l'interior, i la caputxa amb folre de setí ajuda a retenir la humitat natural dels cabells per reduir l'efecte encrespament i evitar que es trenquin.
Detalls del producte
- Butxaques
- Caputxa amb folre setinat
- Cos: 90 % cotó, 10 % polièster. Canalé: 97 % cotó, 3 % elastà. Interior de les butxaques: 100 % polièster. Folre de la caputxa: 100 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Deep Royal/University Red
- Model: IM6961-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla S i fa 180 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Jordan Flight Fleece