Dessuadora amb caputxa de teixit Fleece Jordan Sport Crossover - Home

Materials reciclats
Jordan Sport Crossover
Dessuadora amb caputxa de teixit Fleece - Home
Necessites una dessuadora amb caputxa perfecta per als entrenaments o les reunions amb amics. Aquesta peça de teixit French Terry, llis a l'exterior i amb petits rissos sense raspallar a l'interior, incorpora una tecnologia que capil·laritza la suor per mantenir la frescor durant qualsevol activitat.
- Color mostrat: Negre
- Model: IM7764-010
Jordan Sport Crossover
Necessites una dessuadora amb caputxa perfecta per als entrenaments o les reunions amb amics. Aquesta peça de teixit French Terry, llis a l'exterior i amb petits rissos sense raspallar a l'interior, incorpora una tecnologia que capil·laritza la suor per mantenir la frescor durant qualsevol activitat.
Avantatges
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Detalls del producte
- Cos: 70 % cotó, 30 % polièster; canalé: 97 % cotó, 3 % elastà; folre de la caputxa: 100 % cotó
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: IM7764-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Jordan Sport Crossover