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Dessuadora amb caputxa de teixit Fleece Jordan Sport Crossover - Home - Negre

Materials reciclats

Jordan Sport Crossover

Dessuadora amb caputxa de teixit Fleece - Home

74,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Necessites una dessuadora amb caputxa perfecta per als entrenaments o les reunions amb amics. Aquesta peça de teixit French Terry, llis a l'exterior i amb petits rissos sense raspallar a l'interior, incorpora una tecnologia que capil·laritza la suor per mantenir la frescor durant qualsevol activitat.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: IM7764-010

Jordan Sport Crossover

74,99 €

Necessites una dessuadora amb caputxa perfecta per als entrenaments o les reunions amb amics. Aquesta peça de teixit French Terry, llis a l'exterior i amb petits rissos sense raspallar a l'interior, incorpora una tecnologia que capil·laritza la suor per mantenir la frescor durant qualsevol activitat.

Avantatges

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Detalls del producte

  • Cos: 70 % cotó, 30 % polièster; canalé: 97 % cotó, 3 % elastà; folre de la caputxa: 100 % cotó
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: IM7764-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Dessuadora amb caputxa de teixit Fleece Jordan Sport Crossover - Home

    Jordan Sport Crossover

    74,99 €

    Completa el look