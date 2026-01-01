Nike
Dessuadora amb caputxa de bàsquet Dri-FIT - Nen/a
Aquesta dessuadora amb caputxa ultrasuau, perfecta per a la pista o el sofà, és una peça imprescindible per a quan vols una mica més de comoditat. Les espatlles caigudes i l'ajust relaxat per tot el cos proporcionen un estil informal i fàcil de combinar amb altres peces de roba.
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: IO8739-010
Nike
Aquesta dessuadora amb caputxa ultrasuau, perfecta per a la pista o el sofà, és una peça imprescindible per a quan vols una mica més de comoditat. Les espatlles caigudes i l'ajust relaxat per tot el cos proporcionen un estil informal i fàcil de combinar amb altres peces de roba.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT allunya la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- El teixit Fleece lleuger, llis a l'exterior i raspallat a l'interior, proporciona una capa versàtil quan cal una mica més d'escalfor.
Detalls del producte
- Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Canalé: 97 % cotó, 3 % elastà. Malla: 100 % polièster.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: IO8739-010
Talles i ajustos
- La model de la fotografia porta una talla M i fa 147 cm d'alçada
- El model de la fotografia porta una talla M i fa 138 cm d'alçada
- Ajust oversized: ample i espaiós
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike.
Nike