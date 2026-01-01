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Nike Dessuadora amb caputxa de bàsquet Dri-FIT - Nen/a - Negre/Blanc

Nike

Dessuadora amb caputxa de bàsquet Dri-FIT - Nen/a

54,99 €
Negre/Blanc
Bright Spruce/Safety Orange
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta dessuadora amb caputxa ultrasuau, perfecta per a la pista o el sofà, és una peça imprescindible per a quan vols una mica més de comoditat. Les espatlles caigudes i l'ajust relaxat per tot el cos proporcionen un estil informal i fàcil de combinar amb altres peces de roba.


  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: IO8739-010

Nike

54,99 €

Aquesta dessuadora amb caputxa ultrasuau, perfecta per a la pista o el sofà, és una peça imprescindible per a quan vols una mica més de comoditat. Les espatlles caigudes i l'ajust relaxat per tot el cos proporcionen un estil informal i fàcil de combinar amb altres peces de roba.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allunya la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • El teixit Fleece lleuger, llis a l'exterior i raspallat a l'interior, proporciona una capa versàtil quan cal una mica més d'escalfor.

Detalls del producte

  • Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Canalé: 97 % cotó, 3 % elastà. Malla: 100 % polièster.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: IO8739-010

Talles i ajustos

    • La model de la fotografia porta una talla M i fa 147 cm d'alçada
    • El model de la fotografia porta una talla M i fa 138 cm d'alçada
    • Ajust oversized: ample i espaiós
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Dessuadora amb caputxa de bàsquet Dri-FIT - Nen/a

    Nike

    54,99 €

    Completa el look