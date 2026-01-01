Denver Nuggets Association Edition Samarreta de l'NBA Nike Dri-FIT Swingman - Home

Materials reciclats
Denver Nuggets Association Edition
Samarreta Nike Dri-FIT NBA Swingman - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
La samarreta Association Edition, amb un fons blanc, és un fil comú que comparteixen tots els equips de l'NBA. Aquesta samarreta Denver Nuggets s'inspira en l'equipació que porten els professionals a la pista, des dels colors i els estampats de l'equip fins a una malla lleugera que capil·laritza la suor. Manté la transpirabilitat i la frescor dins i fora de la pista mentre representes el teu jugador preferit i l'esport que t'encanta.
- Color mostrat: Blanc
- Model: DN2075-100
Denver Nuggets Association Edition
La samarreta Association Edition, amb un fons blanc, és un fil comú que comparteixen tots els equips de l'NBA. Aquesta samarreta Denver Nuggets s'inspira en l'equipació que porten els professionals a la pista, des dels colors i els estampats de l'equip fins a una malla lleugera que capil·laritza la suor. Manté la transpirabilitat i la frescor dins i fora de la pista mentre representes el teu jugador preferit i l'esport que t'encanta.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- La malla transpirable manté la frescor dins i fora de la pista.
Detalls del producte
- Nom i número del jugador en teixit de sarja
- Estampats termoaplicats
- Etiqueta teixida a la vora
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Blanc
- Model: DN2075-100
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Denver Nuggets Association Edition