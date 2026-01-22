 
Imatge 1 de 2
Dallas Mavericks Icon Edition Pantalons curts Nike NBA Swingman- Home - Game Royal/College Navy/Flat Silver/Blanc

Materials reciclats

Dallas Mavericks Icon Edition

Pantalons curts Nike NBA Swingman - Home

69,99 €
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Els pantalons curts Nike NBA Icon Edition Swingman dels Dallas Mavericks estan inspirats en els pantalons curts autèntics de l'NBA. Estan confeccionats amb un teixit que capil·laritza la suor i presenten butxaques laterals per accedir còmodament a les teves coses. Els detalls del disseny coincideixen amb el look de l'equip a la pista. Aquest producte està confeccionat totalment amb fibres de polièster reciclat.


  • Color mostrat: Game Royal/College Navy/Flat Silver/Blanc
  • Model: AJ5599-480

Dallas Mavericks Icon Edition

69,99 €

REPRESENTA EL TEU EQUIP.

Els pantalons curts Nike NBA Icon Edition Swingman dels Dallas Mavericks estan inspirats en els pantalons curts autèntics de l'NBA. Estan confeccionats amb un teixit que capil·laritza la suor i presenten butxaques laterals per accedir còmodament a les teves coses. Els detalls del disseny coincideixen amb el look de l'equip a la pista. Aquest producte està confeccionat totalment amb fibres de polièster reciclat.

Avantatges

  • Tecnologia Dri-FIT per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • Teixit de malla de doble punt lleuger i durador.
  • Obertures a la vora per afavorir la llibertat de moviment.

Detalls del producte

  • Butxaques planes laterals
  • 100 % polièster reciclat
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Game Royal/College Navy/Flat Silver/Blanc
  • Model: AJ5599-480

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (1)

5 estrelles

  • Milan723259465

    Skvělý materiál,nádherný design,velikost přesná.

Dallas Mavericks Icon Edition Pantalons curts Nike NBA Swingman- Home

Dallas Mavericks Icon Edition

69,99 €

Completa el look