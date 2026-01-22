Dallas Mavericks Icon Edition Pantalons curts Nike NBA Swingman- Home

Milan723259465
Skvělý materiál,nádherný design,velikost přesná.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Els pantalons curts Nike NBA Icon Edition Swingman dels Dallas Mavericks estan inspirats en els pantalons curts autèntics de l'NBA. Estan confeccionats amb un teixit que capil·laritza la suor i presenten butxaques laterals per accedir còmodament a les teves coses. Els detalls del disseny coincideixen amb el look de l'equip a la pista. Aquest producte està confeccionat totalment amb fibres de polièster reciclat.
Dallas Mavericks Icon Edition
REPRESENTA EL TEU EQUIP.
Els pantalons curts Nike NBA Icon Edition Swingman dels Dallas Mavericks estan inspirats en els pantalons curts autèntics de l'NBA. Estan confeccionats amb un teixit que capil·laritza la suor i presenten butxaques laterals per accedir còmodament a les teves coses. Els detalls del disseny coincideixen amb el look de l'equip a la pista. Aquest producte està confeccionat totalment amb fibres de polièster reciclat.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Milan723259465
Skvělý materiál,nádherný design,velikost přesná.
Dallas Mavericks Icon Edition