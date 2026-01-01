Materials reciclats
Croàcia 2026
Samarreta de futbol de màniga curta per a abans del partit Nike Dri-FIT - Nen/a
Perfecciona les teves habilitats un cop après el més bàsic. L'ajust estilitzat i cenyit es combina amb una tecnologia que capil·laritza la suor de la pell quan el partit s'intensifica per mantenir la frescor.
- Color mostrat: Chlorine Blue/Hyper Royal/Blanc
- Model: IO8705-447
Croàcia 2026
Perfecciona les teves habilitats un cop après el més bàsic. L'ajust estilitzat i cenyit es combina amb una tecnologia que capil·laritza la suor de la pell quan el partit s'intensifica per mantenir la frescor.
Avantatges
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Color mostrat: Chlorine Blue/Hyper Royal/Blanc
- Model: IO8705-447
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 147 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Croàcia 2026