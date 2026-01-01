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Croàcia 2026 Samarreta de futbol de màniga curta per a abans del partit Nike Dri-FIT - Nen/a - Chlorine Blue/Hyper Royal/Blanc

Materials reciclats

Croàcia 2026

Samarreta de futbol de màniga curta per a abans del partit Nike Dri-FIT - Nen/a

64,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Perfecciona les teves habilitats un cop après el més bàsic. L'ajust estilitzat i cenyit es combina amb una tecnologia que capil·laritza la suor de la pell quan el partit s'intensifica per mantenir la frescor.


  • Color mostrat: Chlorine Blue/Hyper Royal/Blanc
  • Model: IO8705-447

Croàcia 2026

64,99 €

Perfecciona les teves habilitats un cop après el més bàsic. L'ajust estilitzat i cenyit es combina amb una tecnologia que capil·laritza la suor de la pell quan el partit s'intensifica per mantenir la frescor.

Avantatges

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Color mostrat: Chlorine Blue/Hyper Royal/Blanc
  • Model: IO8705-447

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 147 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Croàcia 2026 Samarreta de futbol de màniga curta per a abans del partit Nike Dri-FIT - Nen/a

    Croàcia 2026

    64,99 €

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