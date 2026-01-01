Croàcia 2026 Part superior d'entrenament de futbol de màniga llarga amb mitja cremallera Nike Dri-FIT - Home

Materials reciclats
Croàcia 2026
Part superior d’entrenament de futbol Nike Dri-FIT amb mitja cremallera - Home
Aquesta part superior Strike presenta detalls que s'han dissenyat específicament per a les estrelles de futbol del futur. El disseny amb mitja cremallera fa que sigui fàcil de treure després d'escalfar i abans de sortir el camp. L'ajust entallat i estilitzat es combina amb un teixit que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la concentració mentre perfecciones les teves habilitats.
- Color mostrat: Laser Blue/Sport Red/Blanc
- Model: IO8629-436
Croàcia 2026
Aquesta part superior Strike presenta detalls que s'han dissenyat específicament per a les estrelles de futbol del futur. El disseny amb mitja cremallera fa que sigui fàcil de treure després d'escalfar i abans de sortir el camp. L'ajust entallat i estilitzat es combina amb un teixit que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la concentració mentre perfecciones les teves habilitats.
Avantatges
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Color mostrat: Laser Blue/Sport Red/Blanc
- Model: IO8629-436
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
- Ajust entallat: elegant i estret
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Croàcia 2026