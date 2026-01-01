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Croàcia 2026 Part superior d'entrenament de futbol de màniga llarga amb mitja cremallera Nike Dri-FIT - Home - Laser Blue/Sport Red/Blanc

Materials reciclats

Croàcia 2026

Part superior d’entrenament de futbol Nike Dri-FIT amb mitja cremallera - Home

74,99 €
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta part superior Strike presenta detalls que s'han dissenyat específicament per a les estrelles de futbol del futur. El disseny amb mitja cremallera fa que sigui fàcil de treure després d'escalfar i abans de sortir el camp. L'ajust entallat i estilitzat es combina amb un teixit que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la concentració mentre perfecciones les teves habilitats.


  • Color mostrat: Laser Blue/Sport Red/Blanc
  • Model: IO8629-436

Croàcia 2026

74,99 €

Aquesta part superior Strike presenta detalls que s'han dissenyat específicament per a les estrelles de futbol del futur. El disseny amb mitja cremallera fa que sigui fàcil de treure després d'escalfar i abans de sortir el camp. L'ajust entallat i estilitzat es combina amb un teixit que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la concentració mentre perfecciones les teves habilitats.

Avantatges

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Color mostrat: Laser Blue/Sport Red/Blanc
  • Model: IO8629-436

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
    • Ajust entallat: elegant i estret
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Croàcia 2026 Part superior d'entrenament de futbol de màniga llarga amb mitja cremallera Nike Dri-FIT - Home

    Croàcia 2026

    74,99 €

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