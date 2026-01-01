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Croàcia 2026 Dessuadora amb caputxa Nike Club - Home - Obsidian/Blanc/University Red

Croàcia 2026

Dessuadora amb caputxa Nike Club - Home

69,99 €
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Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquesta dessuadora amb caputxa combina un estil clàssic amb la comoditat suau del teixit Fleece.


  • Color mostrat: Obsidian/Blanc/University Red
  • Model: IO8649-451

Croàcia 2026

69,99 €

Aquesta dessuadora amb caputxa combina un estil clàssic amb la comoditat suau del teixit Fleece.

Detalls del producte

  • 80-82 % cotó, 18-20 % polièster.
  • Color mostrat: Obsidian/Blanc/University Red
  • Model: IO8649-451

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Croàcia 2026 Dessuadora amb caputxa Nike Club - Home

    Croàcia 2026

    69,99 €

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