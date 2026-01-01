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Nike Court Vision Low Suede Sabatilles - Home - Phantom/Crema II

Nike Court Vision Low Suede

Sabatilles - Home

79,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

T'encanta l'estil retro del bàsquet dels anys 80? Et presentem les Court Vision. El model, que està inspirat en algunes de les icones del passat, combina pell i ant amb una sola exterior còncava de goma per oferir comoditat durant tot el dia.


  • Color mostrat: Phantom/Crema II
  • Model: IO0461-001

Nike Court Vision Low Suede

79,99 €

T'encanta l'estil retro del bàsquet dels anys 80? Et presentem les Court Vision. El model, que està inspirat en algunes de les icones del passat, combina pell i ant amb una sola exterior còncava de goma per oferir comoditat durant tot el dia.

Avantatges

  • La part superior de pell genuïna i pell sintètica adquireix un aire vintage amb el temps.
  • Les perforacions a la puntera i els laterals afegeixen transpirabilitat.
  • La sola exterior còncava de goma proporciona durabilitat i tracció.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Phantom/Crema II
  • Model: IO0461-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Court Vision Low Suede Sabatilles - Home

    Nike Court Vision Low Suede

    79,99 €

    Completa el look

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