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Nike Conjunt de samarreta i pantalons curts Crossover Dri-FIT - Nen/a petit/a - Ghost

Nike

Conjunt de samarreta i pantalons curts Crossover Dri-FIT - Nen/a petit/a

44,99 €
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Vesteix els atletes més petits sense esforç amb aquest conjunt de dues peces. La samarreta estampada té un ajust quadrat que crea un look cropped amb un coll rodó sense etiqueta per a més comoditat. Els pantalons curts del conjunt incorporen la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat mentre juguen, i la cintura elàstica creuada ofereix un ajust còmode i un estil modern.


  • Color mostrat: Ghost
  • Model: IW1820-055

Nike

44,99 €

Vesteix els atletes més petits sense esforç amb aquest conjunt de dues peces. La samarreta estampada té un ajust quadrat que crea un look cropped amb un coll rodó sense etiqueta per a més comoditat. Els pantalons curts del conjunt incorporen la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat mentre juguen, i la cintura elàstica creuada ofereix un ajust còmode i un estil modern.

Detalls del producte

  • Samarreta: 60 % cotó, 40 % polièster. Pantalons curts: 100 % polièster. Eslip integrat: 88 % polièster, 12 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Ghost
  • Model: IW1820-055

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla 6 i fa 109 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Conjunt de samarreta i pantalons curts Crossover Dri-FIT - Nen/a petit/a

    Nike

    44,99 €

    Completa el look