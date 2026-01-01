Nike
Conjunt de samarreta i pantalons curts Crossover Dri-FIT - Nen/a petit/a
Vesteix els atletes més petits sense esforç amb aquest conjunt de dues peces. La samarreta estampada té un ajust quadrat que crea un look cropped amb un coll rodó sense etiqueta per a més comoditat. Els pantalons curts del conjunt incorporen la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat mentre juguen, i la cintura elàstica creuada ofereix un ajust còmode i un estil modern.
- Color mostrat: Ghost
- Model: IW1820-055
Nike
Vesteix els atletes més petits sense esforç amb aquest conjunt de dues peces. La samarreta estampada té un ajust quadrat que crea un look cropped amb un coll rodó sense etiqueta per a més comoditat. Els pantalons curts del conjunt incorporen la tecnologia Dri-FIT, que capil·laritza la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat mentre juguen, i la cintura elàstica creuada ofereix un ajust còmode i un estil modern.
Detalls del producte
- Samarreta: 60 % cotó, 40 % polièster. Pantalons curts: 100 % polièster. Eslip integrat: 88 % polièster, 12 % elastà.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Ghost
- Model: IW1820-055
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla 6 i fa 109 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike.
Nike