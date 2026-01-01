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Nike Conjunt de dues peces amb dessuadora de coll rodó - Nen/a petit/a - Negre/Blanc

Nike

Conjunt de dues peces amb dessuadora de coll rodó - Nen/a petit/a

47,99 €
Negre/Blanc
Gris fosc jaspiat/Blanc
Linen
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest conjunt de bàsics per al dia a dia està confeccionat amb teixit Fleece de mescla de cotó, suau i agradable sobre la pell de la teva criatura. L'agradable dessuadora de coll rodó té un ajust ample que permet combinar-la fàcilment amb una samarreta de màniga curta o de tirants. Els pantalons del conjunt tenen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode i camals entallats amb vores de canalé perquè puguin moure's o descansar ben a gust.


  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: JA3218-010

Nike

47,99 €

Aquest conjunt de bàsics per al dia a dia està confeccionat amb teixit Fleece de mescla de cotó, suau i agradable sobre la pell de la teva criatura. L'agradable dessuadora de coll rodó té un ajust ample que permet combinar-la fàcilment amb una samarreta de màniga curta o de tirants. Els pantalons del conjunt tenen una cintura elàstica que ofereix un ajust còmode i camals entallats amb vores de canalé perquè puguin moure's o descansar ben a gust.

Detalls del producte

  • 60 % cotó, 40 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Blanc
  • Model: JA3218-010

Talles i ajustos

    • El model de la fotografia porta una talla 6 i fa 114 cm d'alçada
    • La model de la fotografia porta una talla 6 i fa 109 cm d'alçada
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Conjunt de dues peces amb dessuadora de coll rodó - Nen/a petit/a

    Nike

    47,99 €