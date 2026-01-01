Col·lecció Nike x LEGO® Samarreta de futbol Aero-FIT - Nen/a

Materials reciclats
Nike x LEGO® Collection
Samarreta de futbol Aero-FIT - Nen/a
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Aquesta samarreta Aero-FIT increïblement transpirable permet recórrer el camp per detectar escletxes i aprofitar cada oportunitat. El jaguar ferotge del pit està fet amb peces LEGO® representa la creativitat per marcar el ritme del joc. Els colors brillants i els detalls hologràfics descol·loquen la defensa al llarg del partit.
- Color mostrat: Hyper Pink/Rush Red/Negre
- Model: IO3125-645
Nike x LEGO® Collection
Aquesta samarreta Aero-FIT increïblement transpirable permet recórrer el camp per detectar escletxes i aprofitar cada oportunitat. El jaguar ferotge del pit està fet amb peces LEGO® representa la creativitat per marcar el ritme del joc. Els colors brillants i els detalls hologràfics descol·loquen la defensa al llarg del partit.
Col·lecció Nike Football x LEGO
Tota una gamma d'estampats ferotges amb peces LEGO que activen el joc per instint.
Calma i tranquil·litat
La tecnologia Nike Aero-FIT s'ha dissenyat per oferir la màxima transpirabilitat. Facilita la ventilació per mantenir la frescor quan les temperatures són altes. La tecnologia de capil·larització de la suor ajuda a mantenir la frescor i la comoditat.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Hyper Pink/Rush Red/Negre
- Model: IO3125-645
Talles i ajustos
- El model de la fotografia porta una talla M i fa 142 cm d'alçada
- La model de la fotografia porta una talla M i fa 150 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike x LEGO® Collection
Col·lecció Nike Football x LEGO®
Tota una gamma d'estampats ferotges amb peces de LEGO que activen el joc per instint.
Esport sense límits
Hem redissenyat els clàssics. Peça a peça.
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