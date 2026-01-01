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Col·lecció Nike x LEGO® Samarreta de futbol Aero-FIT - Nen/a - Hyper Pink/Rush Red/Negre

Materials reciclats

Nike x LEGO® Collection

Samarreta de futbol Aero-FIT - Nen/a

89,99 €
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Aquesta samarreta Aero-FIT increïblement transpirable permet recórrer el camp per detectar escletxes i aprofitar cada oportunitat. El jaguar ferotge del pit està fet amb peces LEGO® representa la creativitat per marcar el ritme del joc. Els colors brillants i els detalls hologràfics descol·loquen la defensa al llarg del partit.


  • Color mostrat: Hyper Pink/Rush Red/Negre
  • Model: IO3125-645

Nike x LEGO® Collection

89,99 €

Aquesta samarreta Aero-FIT increïblement transpirable permet recórrer el camp per detectar escletxes i aprofitar cada oportunitat. El jaguar ferotge del pit està fet amb peces LEGO® representa la creativitat per marcar el ritme del joc. Els colors brillants i els detalls hologràfics descol·loquen la defensa al llarg del partit.

Col·lecció Nike Football x LEGO

Tota una gamma d'estampats ferotges amb peces LEGO que activen el joc per instint.

Calma i tranquil·litat

La tecnologia Nike Aero-FIT s'ha dissenyat per oferir la màxima transpirabilitat. Facilita la ventilació per mantenir la frescor quan les temperatures són altes. La tecnologia de capil·larització de la suor ajuda a mantenir la frescor i la comoditat.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Hyper Pink/Rush Red/Negre
  • Model: IO3125-645

Talles i ajustos

    • El model de la fotografia porta una talla M i fa 142 cm d'alçada
    • La model de la fotografia porta una talla M i fa 150 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Col·lecció Nike x LEGO® Samarreta de futbol Aero-FIT - Nen/a

    Nike x LEGO® Collection

    89,99 €

    Completa el look

    Col·lecció Nike Football x LEGO®

    Tota una gamma d'estampats ferotges amb peces de LEGO que activen el joc per instint.

    Esport sense límits

    Hem redissenyat els clàssics. Peça a peça.

    LEGO, el logotip de LEGO, la Minifigura i les configuracions de peces i botons són marques registrades i/o drets d'autor de The LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Tots els drets reservats.